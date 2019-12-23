İran’dan AP’ye "göstericilere şiddet" kararı tepkisi: Sahte belgeler

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, benzin zammı protestolarında güvenlik güçlerinin göstericilere karşı orantısız güç kullandığı yönünde karar alan Avrupa Parlamentosuna (AP) tepki gösterdi.

Musevi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, AP Genel Kurulunda kabul edilen kararın “Gerçeklerin çarpıtılmasına dayandığını” iddia ederek, “Ne yazık ki belgeleri asılsız bilgilere dayanıyor. Bunlar, güvenilir olmayan ve bazıları terörist olan düşman gruplar tarafından siyasi hedeflerine ulaşmak için kasıtlı olarak sunulmuş sahte belgelerdir” ifadelerini kullandı.

19 Aralık’ta toplanan AP Genel Kurulunda kabul edilen kararda, Tahran yönetimi kınanmıştı. İran’a protestolarda hayatını kaybedenlerin ve tutukluların sayısını açıklaması konusunda çağrıda bulunulan kararda, soruşturma başlatılması ve sorumluların cezalandırılması gerektiği ifade edilmişti. Kararda, ülkede internete erişimin engellenmesine de tepki gösterilmişti.

EN AZ 304 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İran halkı, 15 Kasım’da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından birçok kentte gösteri düzenlemişti. Eylemlerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca resmi bir açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304 kişinin öldüğünü belirtmişti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 6 Aralık’ta yaptığı yazılı açıklamada, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı ve tutuklulara yapılan muameleden endişe duyduğunu bildirmişti. (DIŞ HABERLER)

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