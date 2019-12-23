23 Aralık 2019 11:03

Konya'da çocuğuna cinsel istismardan yargılanan baba 5 ayda tahliye edildi

Çocuğunu sistematik olarak cinsel istismara maruz bırakmaktan tutuklanan baba, yaklaşık 5 ay sonra tahliye edildi.

Eskişehir'de Ayşe Tuba Arslan için yapılan eylem

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Konya'da ortaokul öğrencisi olan kızı G.Ş.'yi (13) son 3 yıldır cinsel istismara maruz bıraktığı suçlamasıyla tutuklanan baba F.Ş. (48) yaklaşık 5 ay sonra tahliye edildi. Fail F.Ş., eşinin boşanmak istediğini, boşanmamaları nedeniyle kendisine iftira attığını iddia etti.

    DHA'nın haberine göre, G.Ş., arkadaşı F.A.'ya, babası F.Ş. tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığını anlattı. F.A.'nın konuyu anlattığı annesi H.A. (39) da durumu G.Ş.'nin annesi D.Ş.'ye (37) bildirdi. G.Ş., eve gidip kızıyla görüştükten sonra polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. İşsiz F.Ş., şikayetin ardından temmuz ayında gözaltına alındı. F.Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "çocuğun cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

    "BİRİNE ANLATIRSAN SENİ VE ANNENİ ÖLDÜRÜRÜM" DEMİŞ

    G.Ş. ifadesinde, babası F.Ş.'nin 3 yıldır cinsel istismarına uğradığını belirterek, "8'inci sınıf öğrencisiyim. F.Ş. öz babam olur. Annem ve ağabeyim işe gittiği zamanlarda 3 yıldan beri babam kıyafetlerimi zorla çıkararak özel bölgelerime dokunmaktadır. Kendisine karşı çıktıysam da dokunmaya devam etti. Babam 'Bu olayı birisine anlatırsan anneni ve sizi öldürürüm' diye tehdit ediyor. Ben bu olayı arkadaşıma bahsettim. Arkadaşım olayı annesine anlatmış. O da konudan anneme bahsetmiş. Annem de bu olayı bana sordu. Ben de olayı anlatınca annemle birlikte polis merkezine şikayet etmeye gittik" dedi.

    ANNENİN İSTİSMARDAN HABERİ YOKMUŞ

    Anne D.Ş., olayı komşuları H.A.'dan öğrendiğini ve ardından eşi hakkında şikayetçi olduğunu belirtti. D.Ş., ''H.A., bana, kızımın babası tarafından istismara uğradığını söyledi. Durumdan haberim yoktu. Kızımla konuştum. Kızım, 'Babam beni taciz ediyor' dedi. 3 yıldır tacize uğradığını, babasından korktuğu için bana anlatmamış. Kızıma bunları yapan babasından şikayetçiyim" diye konuştu.

    KENDİSİNE İFTİRA ATILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

    Suçlamaları kabul etmeyen F.Ş., eşinin boşanmak istediğini, boşanmamaları nedeniyle de kendisine iftira attığını iddia etti. F.Ş., ''Eşim benden boşanmak istemekte; ancak ailesi istemediği için benden boşanamamaktadı. Eşime vurduğumu ve tehdit ettiğimi kabul ediyorum. Ancak kızıma karşı uygunsuz bir davranışta veya en ufak bir tehditte bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

    TUTUKSUZ YARGILANACAK

    "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan F.Ş., yapılan ilk duruşmada eşinin iftira attığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, F.Ş.'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Yaklaşık 5 ay tutuklu kalan F.Ş., .bu karar üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. (HABER MERKEZİ)

    Şiddet çetelesi: Bir günde 7 çocuğa cinsel istismar, 1 kadına taciz

    Şiddet çetelesi: Bir günde 7 çocuğa cinsel istismar, 1 kadına taciz

    2019'un ilk 3 ayında 483 çocuk cinsel istismara maruz bırakıldı

    2019'un ilk 3 ayında 483 çocuk cinsel istismara maruz bırakıldı

    Diyarbakır'da 1 yılda bin 116 çocuk cinsel istismara uğradı

    Diyarbakır'da 1 yılda bin 116 çocuk cinsel istismara uğradı

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    HDP'li Salim Kaplan: Kayyumlar yeni rejimi inşa etme çabası
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Haydi 2 Evrensel alıp 1'ini okuyup ötekini okutmaya!

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Marx'ın Lincoln'e mektubu

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    NBA'de 2010'lar -2: Sıcak devrim günleri

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Yapı yapmak -3
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un yargılandığı dava başladı
    Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un yargılandığı dava başladı

    Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç’un yargılandığı davanın ilk duruşması Ordu 1. ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Katılımın yoğun olduğu duruşma öncesi kadınlar açıklama yaptı.

    Mansur Yavaş, Sinan Aygün hakkında "FETÖ"ye yardım iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
    Mansur Yavaş, Sinan Aygün hakkında "FETÖ"ye yardım iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Aygün hakkında “FETÖ”ye yardım etmek suçundan suç duyurusunda bulundu.

    Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasında 5 kişiye idam cezası verildi
    Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasında 5 kişiye idam cezası verildi

    Suudi Arabistan Başsavcılığı, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasında 5 kişi hakkında idam cezası verildiğini açıkladı.

    Bursa'da işçi toplantısı: Bütçe görüşmelerinde emekçileri neler bekliyor?
    Bursa'da işçi toplantısı: Bütçe görüşmelerinde emekçileri neler bekliyor?

    Bursa’da yapılan işçi toplantısında metal işçileri Türk Metal'i eleştirirken, Özgür Müftüoğlu, "Dayatmaları yıkacak tek şey işçilerin örgütlülük durumudur" dedi.

    Kanal İstanbul için hazırlanan ÇED raporu bakanlık tarafından onaylanarak yayınlandı
    Kanal İstanbul için hazırlanan ÇED raporu bakanlık tarafından onaylanarak yayınlandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarla hayata geçirmek istediği ve hangi derde deva olacağı henüz anlaşılamamış olan "Kanal İstanbul" projesinin ÇED raporu yayınlandı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'de sağanak etkili oldu; yollar göle döndü, binalara su doldu
    İzmir'de sağanak etkili oldu; yollar göle döndü, binalara su doldu

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi'nde, sağanak ve etkili olan lodos nedeniyle denize yakın sitelerdeki apartmanların otoparkları ve caddelerini su bastı.

    Trafik cezalarına, pasaport ve ehliyet ücretine yüzde 22 zam
    Trafik cezalarına, pasaport ve ehliyet ücretine yüzde 22 zam

    Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurtdışından getirilen cep telefonları için ödenen ücretler 2020'de yüzde 22,58 oranında artacak.

    2020 için motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) artış oranı yüzde 12 oldu
    2020 için motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) artış oranı yüzde 12 oldu

    Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2020'de uygulanacak zam oranı yüzde 12 olarak açıklandı.

    Yort Kitap: Pes etmeyen entelektüel üretim örneği
    Yort Kitap: Pes etmeyen entelektüel üretim örneği
    Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kadıköy'de 3-1 mağlup etti
    Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kadıköy'de 3-1 mağlup etti
    "13 yıldır işçilerle oyunlar sergiliyor derdimizi anlatıyoruz"
    "13 yıldır işçilerle oyunlar sergiliyor derdimizi anlatıyoruz"
    Samsun'da evrim paneli düzenlendi: Evrim ders kitaplarından çıkarılarak yok edilemez
    Samsun'da evrim paneli düzenlendi: Evrim ders kitaplarından çıkarılarak yok edilemez
    Yıldız Çakar: Toplum olarak dünyaya verecek mesajlarımız var
    Yıldız Çakar: Toplum olarak dünyaya verecek mesajlarımız var
    Hulusi Kentmen kimdir, hangi filmlerde rol aldı?
    Hulusi Kentmen kimdir, hangi filmlerde rol aldı?
    Dr. Fatih Yaşlı: AKP'nin Libya taktiğinin faturasını halk ödeyecek
    Dr. Fatih Yaşlı: AKP'nin Libya taktiğinin faturasını halk ödeyecek

    Mecliste AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması'nı Dr. Fatih Yaşlı ile konuştuk.

    Arap Coğrafyasında geçen hafta | İdlib-Trablus ve Türk-Rus ilişkileri
    Arap Coğrafyasında geçen hafta | İdlib-Trablus ve Türk-Rus ilişkileri

    Türkiye’nin hem Libya'da ve hem de Doğu Akdeniz'de oynamaya çalıştığı rol, geçen haftanın arap basınının gündem konusu oldu.

    Bir tiyatrocuya mektup
    Bir tiyatrocuya mektup

    Anıl Yurdakul, Beyoğlu sokaklarının renkli simalarından Gönül ablanın ardından yazdı.

    İletişim-İş Başkanı Ünal Doğan yazdı: İş yükünün sorumlusu PTT işçileri değildir
    İletişim-İş Başkanı Ünal Doğan yazdı: İş yükünün sorumlusu PTT işçileri değildir

    ​​​​​​​DİSK/İletişim-İş Genel Başkanı Ünal Doğan, PTT emekçilerini hedef aldığı yazısı daha sonra internet sitesinden kaldırılan Yeni Şafak Yazarı Mehmet Şeker'e tepki gösterdi.

    Tersane işçisi: "Ailemizi yaşatabilmek için hasta oluyoruz"
    Tersane işçisi: "Ailemizi yaşatabilmek için hasta oluyoruz"

    Tersane işçileri çalışma koşullarını Evrensel'e yolladıkları haberde anlattı.

    DMD hastası çocukların ailelerinden "kas hastalıkları merkezleri çoğaltılsın" talebi
    DMD hastası çocukların ailelerinden "kas hastalıkları merkezleri çoğaltılsın" talebi

    DMD hastası çocukların aileleri, tedaviye daha rahat ulaşabilmek için kas hastalıkları merkezlerinin çoğaltılması ve fizik tedavi gibi gerekli uygulamaların ulaşılabilir olmasını istiyor.

    GÜNCELLENDİ
    Evrensel Ege sayfaları yayına başladı
    Evrensel Ege sayfaları yayına başladı

    Evrensel, Ege sayfalarıyla Ege'den daha fazla haber, daha fazla röportaj mektup analiz ve köşe yazısına yer açıyor.

    Çanakkale Kumarlar Köyü kadınları: Madene verecek suyumuz yok!
    Çanakkale Kumarlar Köyü kadınları: Madene verecek suyumuz yok!

    Doğu Biga Madenciliğin Çanakkale Kumarlar Köyündeki göletin suyunu altın madeni için kullanmak istemesine karşı köyün kadınları yürüyüş yaptı, "Kumarlar suyu ile Çanakkale zehirlenmesin” dedi.

    Eskişehirli çiftçiye darbe üstüne darbe: Sel vurdu, devlet sırtını döndü, icra geldi
    Eskişehirli çiftçiye darbe üstüne darbe: Sel vurdu, devlet sırtını döndü, icra geldi

    Eskişehir’de haziran ayında yaşanan selde mağdur olan çiftçiler, devletin söz verdiği yardımı yapmadığını, borçlarının katlanarak arttığını ve bankalarla icralık olduklarını söyledi.

    Patron örgütü TİSK asgari ücretle ilgili açıklama yaptı, sömürünün artmasını istedi
    Patron örgütü TİSK asgari ücretle ilgili açıklama yaptı, sömürünün artmasını istedi

    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, asgari ücretin düşük tutulmasını, işverene verilen desteğin artmasını ve "yatırım kaptırmama" bahanesiyle sömürünün katmerlenmesini istedi.

    Libya Ulusal Ordusu, Türkiyeli mürettebatı olan gemiye el koydu
    Libya Ulusal Ordusu, Türkiyeli mürettebatı olan gemiye el koydu

    Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu güçleri, mürettebatı Türkiyeli olan bir gemiye el koydu.

    "Parça başına, ek işe, mesaiye rağmen geçinemiyoruz"
    "Parça başına, ek işe, mesaiye rağmen geçinemiyoruz"

    "Asgari ücret geçinmemize yetmiyor. Ben de bir yandan çocuğa bakarken bir yandan da eve iş alıyorum. Evde oteller için kibrit doldurmaya başladım...”

    Asgari ücretli: Yağmurlu havada çıkmıyorum çünkü kışlık ayakkabım yok
    Asgari ücretli: Yağmurlu havada çıkmıyorum çünkü kışlık ayakkabım yok

    Bir mühendislik firmasında asgari ücretle çalışan Gülcan ve iki aydır işsiz olan matbaa işçisi Vedat ile asgari ücreti ve yaşam koşullarını konuştuk.

    Murat Kapıkıran: Tarımda kullanılan pestisitler insan ve ekosisteme zarar veriyor
    Murat Kapıkıran: Tarımda kullanılan pestisitler insan ve ekosisteme zarar veriyor

    Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Murat Kapıkıran, tarım “zararlılarıyla” mücadelede kullanılan pestisitlerin ekosisteme zarar verdiğini söyledi.

    TEMSA'da üretimin durdurulması 2 Ocak'a kadar uzatıldı, işçilerde kaygı arttı
    TEMSA'da üretimin durdurulması 2 Ocak'a kadar uzatıldı, işçilerde kaygı arttı

    Özçelik-İş, TEMSA'da üretimin 2 Ocak'a kadar durdurulduğunu ve işçilerin tekrar ücretli izne çıkarıldığını açıkladı. İşçiler, "Süreç ilerledikçe daha çok kaygılanmaya başlıyoruz” diyor.

    Yeni Yaşam dağıtımcısına gazetede yer alan haberden 7 yıl hapis istemi
    Yeni Yaşam dağıtımcısına gazetede yer alan haberden 7 yıl hapis istemi

    Elazığ’da Yeni Yaşam gazetesi dağıtırken gözaltına alınan Necmettin Tosun hakkında gazetede yer alan haberler gerekçe gösterilerek 7 yıla kadar hapis cezası istendi.