Konya'da çocuğuna cinsel istismardan yargılanan baba 5 ayda tahliye edildi

Konya'da ortaokul öğrencisi olan kızı G.Ş.'yi (13) son 3 yıldır cinsel istismara maruz bıraktığı suçlamasıyla tutuklanan baba F.Ş. (48) yaklaşık 5 ay sonra tahliye edildi. Fail F.Ş., eşinin boşanmak istediğini, boşanmamaları nedeniyle kendisine iftira attığını iddia etti.

DHA'nın haberine göre, G.Ş., arkadaşı F.A.'ya, babası F.Ş. tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığını anlattı. F.A.'nın konuyu anlattığı annesi H.A. (39) da durumu G.Ş.'nin annesi D.Ş.'ye (37) bildirdi. G.Ş., eve gidip kızıyla görüştükten sonra polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. İşsiz F.Ş., şikayetin ardından temmuz ayında gözaltına alındı. F.Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "çocuğun cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

"BİRİNE ANLATIRSAN SENİ VE ANNENİ ÖLDÜRÜRÜM" DEMİŞ

G.Ş. ifadesinde, babası F.Ş.'nin 3 yıldır cinsel istismarına uğradığını belirterek, "8'inci sınıf öğrencisiyim. F.Ş. öz babam olur. Annem ve ağabeyim işe gittiği zamanlarda 3 yıldan beri babam kıyafetlerimi zorla çıkararak özel bölgelerime dokunmaktadır. Kendisine karşı çıktıysam da dokunmaya devam etti. Babam 'Bu olayı birisine anlatırsan anneni ve sizi öldürürüm' diye tehdit ediyor. Ben bu olayı arkadaşıma bahsettim. Arkadaşım olayı annesine anlatmış. O da konudan anneme bahsetmiş. Annem de bu olayı bana sordu. Ben de olayı anlatınca annemle birlikte polis merkezine şikayet etmeye gittik" dedi.

ANNENİN İSTİSMARDAN HABERİ YOKMUŞ

Anne D.Ş., olayı komşuları H.A.'dan öğrendiğini ve ardından eşi hakkında şikayetçi olduğunu belirtti. D.Ş., ''H.A., bana, kızımın babası tarafından istismara uğradığını söyledi. Durumdan haberim yoktu. Kızımla konuştum. Kızım, 'Babam beni taciz ediyor' dedi. 3 yıldır tacize uğradığını, babasından korktuğu için bana anlatmamış. Kızıma bunları yapan babasından şikayetçiyim" diye konuştu.

KENDİSİNE İFTİRA ATILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Suçlamaları kabul etmeyen F.Ş., eşinin boşanmak istediğini, boşanmamaları nedeniyle de kendisine iftira attığını iddia etti. F.Ş., ''Eşim benden boşanmak istemekte; ancak ailesi istemediği için benden boşanamamaktadı. Eşime vurduğumu ve tehdit ettiğimi kabul ediyorum. Ancak kızıma karşı uygunsuz bir davranışta veya en ufak bir tehditte bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

"Çocuğun cinsel istismarı" suçundan Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan F.Ş., yapılan ilk duruşmada eşinin iftira attığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, F.Ş.'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Yaklaşık 5 ay tutuklu kalan F.Ş., .bu karar üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. (HABER MERKEZİ)

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