22 Aralık 2019 21:48
Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında partiden ihraç talebi
Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'ün partiden ihracı istemiyle disiplin soruşturması açıldı.
CHP logosu
Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açıldı.
CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında üyelikten kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açtıklarını bildirdi. (AA)
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