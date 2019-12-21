"Sofulu Katı Atık Entegre Tesisi kaldırılsın" eylemi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde "Sofulu çöplüğü" olarak bilenen Sofulu Katı Atık Entegre Tesisinin çevresinde yaşayan mahalle halkı, hastalığa ve rahatsızlığa neden olduğu için çöplüğün taşınması ya da kaldırılması için eylem yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 yıl önce "Yap-İşlet-Devret" modeli ile yaptırılan Sofulu Katı Atık Entegre Tesisi’nin kaldırılması isteniyor. Bölgenin imara açılmasının ardından yüksek katlı binaların arasında kalan çöplükte bir araya gelen Sarıçam Platformu üyeleri, tesisin çevre ve insan sağlığına verdiği zararlar sebebiyle kaldırılması için daha önce de mahkemeye başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

"BU SORUN BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMELİ"

Eylemde mahalleliler adına konuşan Taner Talaş, çöplüğün çevrede sağlık sorunlarına yol açacağına işaret ederek “Burası son 5 yıl içerisinde çok ciddi yapılaşmaya gitti. Buradaki tüm binalar deprem yönetmeliğine göre yapılmış, imar izinli binalardır. Bölgede yapımı süren Adana’nın yeni stadı, üniversite, binlerce öğrencinin barınacağı yeni yurt binası ve Adana Şehir Araştırma ve Uygulama Hastanesi bulunuyor. Ya bu çöplüğün yeri yanlış ya da bu kurum ve binalar yanlıştır” dedi.

Çöplüğün kokusuyla insanları rahatsız ettiğini, taşıma esnasında da yollara pislik saçıldığını, kaydeden Talaş, “Bir an önce bu sorunun giderilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Mahallelilerden Buket İzli ise Sofulu Mahallesi’ne taşınırken çöplüğün ortaya çıkardığı sorunlardan haberdar olmadıklarını belirterek, “Çamaşırlarımızı yıkıyoruz ancak kokuyor. Çocuklarımız sürekli öksürüyor ve hasta oluyor. Bu koku bizi sağlık açısından çok zorluyor” dedi. (Adana/DHA)

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