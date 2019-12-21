İnsan Hakları Derneği Adana'da dayanışma yemeği düzenlendi

İHD Adana Şubesi her yıl düzenlediği dayanışma etkinliğinde emek ve demokrasi güçleri bir araya geldi. KHK mağdurlarından emekçilerin yaşadıkları sömürüye, barış talebinden kadına ve çocuklara yönelik istismar ve şiddete dikkat çekilen etkinlikte insan hakları ihlallerine karşı etkili mücadele için birlik çağrısı yapıldı.

Etkinliğe DİSK ve KESK’e bağlı sendikalarla siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri katıldı. Etkinlik Kürt sanatçı Mem Ararat'ın sahne almasıyla son buldu.

“ADANA İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ ŞEHRİ OLABİLİR”

Şirin Park Otel'de gerçekleşen dayanışma yemeğinde konuşan İHD Adana Şube Başkanı İlhan Öngör, Ortadoğu’da yaşanan hak ihlallerinin insanlık krizine döndüğü süreçte farklılıkları bir arada barındıran Adana’nın kardeşlik ve demokrasi şehri olabileceğini ifade etti. Bugünün en öneli sorunlarının adalet ihtiyacı, hukuksuzluk ve emek sömürüsü olduğunu dile getiren Öngör, “Bu krizden çıkış noktası ise demokrasi ve insan haklarına dayalı özgür bir yaşamın inşasıdır" dedi. İHD’nin 34 yıldır her hak ihlaline karşı demokrasi güçleri ile birlikte mücadele ettiğini ifade eden Öngör, adalet ve hukuk gelinceye kadar mücadele etmeye deva edeceklerini dile getirdi.

İŞİMİZE GERİ DÖNECEĞİZ

Adana KHK Mağdurları Platformu Sözcüsü Münir Korkmaz, kendilerine sosyal ölümü heba gördüğünü belirterek İHD bünyesinde başlattıkları platformların örnek olarak Türkiye’nin bir çok yerine yayıldığını belirterek "Biz işimize geri dönmek istiyoruz. Biz yargısız infaza maruz kalıyoruz. Barış özgürlük istedik diye bu bedeli ödedik" dedi. (Adana/EVRENSEL)