Aydın Çubukçu: Goya kendinden sonraki 150 yılı etkiledi

Aydın Çubukçu, “Renkli Resimli Felsefe, Tarih, Politika Söyleşileri” dizisinde bu kez İspanyol Ressam ve Gravür Sanatçısı Francisco Goya’yı anlattı. Kuzey Londra Toplum Merkezinde (DAY MER) yapılan söyleşide Çubukçu, Goya’nın inanç yerine aklı öne çıkaran aydınlanma döneminin önemli bir ressamı olduğunu belirtti.

Çubukçu, Goya’nın hapishane, tımarhane ve genelevler gibi dönemin kurumsallaşmış gericiliğinin her haliyle savaştığını vurgulayarak, önceleri Napolyon devrimlerinin İspanya’da yayılmasını istemesine karşın Napolyon’un İspanya kralından farklı olmadığını görünce Fransız işgalcilere karşı direnişçi halkı desteklediği ve resmettiğini anlattı. Çubukçu “1814’te tamamladığı ‘Madrid’de 3 Mayıs 1808’ tablosunu Madrid’i işgali sırasında, Napolyon’un ordularına direnen İspanyolların anısına çizdi. Bu direniş aynı zamanda Yarımada Savaşı’nın tetikleyicisiydi. Daha sonraki yıllarda Picasso da bu tablodan esinlenerek Kore Savaşı’nı resmedecektir” ifadelerini kullandı.

"RESİMLERİNDE KARİKATÜR MESAJLARI VERDİ"

Çubukçu, Goya’nın resimlerinde karikatür mesajları verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Sarayda soylu ve asilzadeleri resmetmesine karşın, yoksulluktan ve savaşlardan ezilen halkı da tuvaline yansıtmıştır. Örneğin karakışta domuzuna el konulup cezaevine gönderilen üç köylü ve köpeği ile iki gardiyan resmi buna bir örnektir. O dönem için bu bir saray ressamı için kabul edilebilecek bir durum değil, büyük bir cesaretti.”

Goya’nın resim sanatı açısından yenilikçi olduğunu dikkat çeken Çubukçu, “Kendisinden sonraki 150 yılı da etkiledi” dedi. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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