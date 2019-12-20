Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, MESS dayatmalarına karşı işyerlerinde eylem yaptı

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, MESS’in 3 yıllık sözleşme, yüzde 6 zam, esnek ve güvencesiz çalışma dayatmalarına karşı eylem yaptı.

İşçiler, servislerden inerek fabrikalarında yürüyüş yaptı ve bildiri okudu. Yapılan eylemler nedeniyle üretimde yarım saate varan aksamalar yaşandı.

Fabrikalarda yapılan açıklamalarda, “MESS’ten yapılan toplantılarda, henüz işçilerin çalışma ve yaşama koşullarını iyileştirecek tek bir laf duymadık. MESS’in sunum ve teklifleri içerisinde kâr var, rekabet var, esneklik var, kazanılmış hakların geriye götürülmesi var ama işçi yok. İçinde işçinin olmadığı hiçbir talep toplu sözleşmenin maddesi olamaz” dendi.

(İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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