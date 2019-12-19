12 Eylül işkencecisi Mehmet Sırrı Şuşut öldü

12 Eylül 1980 darbesi döneminde işkencelerle gündeme gelen Mamak Askeri Ceza ve Tutukevinin İç Güvenlik Komutanı Albay Raci Tetik’in yardımcılarından A Blok İç Emniyet Amiri Mehmet Sırrı Şuşut dün öldü.

12 Eylül döneminde yaptığı işkencelerle bilinen Sırrı Şuşut, KKTC'ye tayin istedi. Uzun yıllar Kıbrıs'ta görev yaptıktan sonra emekli olan Şuşut, memleketi Marmaris’e döndü. Sefalet içinde yaşamını sürdüren Şuşut, daha sonra çeşitli hastalıklara yakalandı ve önce sağ ardından da sol ayağını kaybetti. 12 Eylül darbesinin sorumlularının yargılanması için açılan davalarda işkenceci listelerinin en üstünde bulunan Şuşut, iki ayağı olmadan bir süre yaşama devam etti. Şuşut, önceki gün geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede dün öldü.

"ASLA AFFETMEYECEĞİM"

12 Eylül darbesi sonrası Mamak Askeri Ceza ve Tutukevinde beş yıl kalan ve defalarca Şuşut ile karşı karşıya gelen Devrimci 78’liler Federasyonu Sekreteri Cumhur Yavuz, BirGün'den Mahir Bağış'a yaptığı açıklamada "Onu asla affetmeyeceğim" dedi.

Mamak Cezaevinin Şuşut döneminde "işkencenin pilot bölgesi" olduğunu ifade eden Yavuz, "O dönem görevliler insanlık suçu işlemişlerdir. Temel yaşam hakkını gasp ettiler. Kaldığım koğuşta bu komutanın defalarca işkencesine maruz kaldım. Her sayımda bize saldırıyor ve aşağılıyordu. İşkencecilerden hesap sormak için açtığımız davalar zaman aşımı nedeniyle düştü. İşkence en temel insanlık suçudur ve bunu yapanları asla affetmeyeceğim” dedi. (HABER MERKEZİ)

12 Eylül döneminde Mamak Cezaevini yöneten işkenceci Raci Tetik öldü

12 Eylül’de Mamak’taki işkence ve ölümlere zaman aşımı!

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