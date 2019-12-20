20 Aralık 2019 03:31

Nâzım Hikmet Anlamı Örgütleyen Ozan

Neslihan Su Aydın, Onur Akyıl'ın Gerekeli Kitaplar'dan çıkan Nâzım Hikmet biyografisini yazdı.

Kitap Kapağı

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    Neslihan Su AYDIN

    Nâzım Hikmet hakkında yazılan eserlerin haddi hesabı yok. Sanırım bu kadar çok konu edilmesine rağmen hâlâ daha yazılmaya devam edilecek. Bu eserlere yakın zamanda bir biyografi kitabı daha eklendi. Onur Akyıl’ın yazdığı Gerekli Kitaplar’dan çıkan “Nâzım Hikmet Anlamı Örgütleyen Ozan” kitabı.

    Gerekli Kitaplar, 2019’un başında yayın hayatına başladı. Yapmak istedikleri şey Türkiye’deki biyografi türünün eksikliğini gidermek. Yerli ya da yabancı edebiyatta, sinemada, müzikte, felsefede, bilimde, sporda, tarihte yer etmiş önemli isimlerin biyografilerini okuyucuya sunuyorlar. Bu eserleri de çeşitli yazar, çevirmen ve akademisyenler kaleme alıyor.

    NÂZIM HİKMET’İN YAŞAM ÖYKÜSÜ

    Yayınevinden çıkan son biyografi kitabı Nâzım Hikmet’in yaşam öyküsünü anlatıyor. Kitabın Yazarı Onur Akyıl uzun süredir edebiyatla uğraşan bir isim. Kendisinin ödüllü şiirleri, ödüllü öyküleri ve bir romanı bulunuyor. Aynı zamanda Şiirden dergisinin yayın kurulunda yer alıyor ve BirGün Gazetesi Kitap Eki’nde yazılar yazmaktadır.

    Öncelikle bu biyografik eserin ismini sevdiğimi söylemeliyim. Nâzım Hikmet’i bir nevi özetleyen bir isim olmuş. Ayrıca oldukça dikkat de çekici. Dili oldukça akıcı ve okuyucuyu sıkmıyor. Biyografilerde genelde kuru bir dil kullanılır fakat bu biyografide okuyucuya duygular biraz olsun hissettiriliyor. Kısacası insanı yoran, fazlasıyla akademik bir dili yok. Tabii eseri de akademik bir çerçevede değerlendirmek büyük hata olur. Çünkü yayınevinin zaten öyle bir iddiası yok.

    "NASIL KOMÜNİST OLDU" KİTABI

    Kitabın içeriği ile ilgili söylenebilecek birkaç şey var. Çok hacimli bir eser değil. Belli başlı konulara değinilmiş kısa bir yaşam öyküsü denilebilir. Bu şekilde bir biyografi yazmak yabancı bir yazar, şair, müzisyen vs. için belki yeterli olabilir ama yerli bir şairimiz hakkında doğal olarak çok daha hacimli bir eser bekler okur. Bu sebeple kitap ancak bir başlangıç kitabı olarak düşünülebilir. Tabii ki sunuş kısmında yazar da bu eserin eksiklerinin olduğunu kabul ediyor. Bu sebepten sadece şairin hayatındaki bazı “kırılma noktalarından” bahsedildiğini söylemek daha doğru olur.

    Yazar kitapta Nâzım Hikmet’in siyasi kişiliğinin nasıl geliştiği anlatıyor aslında. Şairin, ailesini, arkadaşlarını, başından geçenleri anlatırken tabii ki şiire ilgisinin nereden geldiğine de değiniyor. Fakat esere daha çok Nâzım Hikmet’in nasıl komünist olduğunun kitabı denilebilir. Bu sebeple edebi hayatına yer verilse de bu konu biraz geride kalıyor. Şairi, siyasi kişiliğine değinilmeden anlatmak imkansız tabii ki ama kitap daha çok bu yönüyle parlıyor.

    AŞK HAYATINA DEĞİNMEDEN YAZMAK

    Aynı zamanda Nâzım Hikmet’in aşk hayatına çok da değinilmeden bir eser yazmak çok güzel. Bu konu gerekli gereksiz ön plana çıkarılırken bu biyografide oldukça yerinde kullanılmış. Popülerlik kazanmak için böyle magazinsel şeylere girilmemesi kitabın önemli detaylarından.

    Bütün bu söylenenlerin yanında gerçekten Nâzım Hikmet ile ilgili bir eser yazmak özellikle biyografi türünde bir eser yazmak cesaret isteyen bir şey. Daha hacimli ve daha çok kaynaktan yararlanılarak yazılmış olsa kitap çok daha dikkat çekici olurdu kuşkusuz. Fakat bu haliyle de Nâzım Hikmet’i tanımak isteyen okuyuculara güzel bir başlangıç yapmaları için bu kitabı önerebilirim.

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