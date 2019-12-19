19 Aralık 2019 16:13

Ankara Büyükşehir Belediyesi TOGO kulelerini mühürledi

AKP’li belediye başkanları döneminde yargı kararına rağmen devam ettirilen TOGO ikiz kulelerinden Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi feragat etti ve binayı mühürledi. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş | Fotoğraf: Harun Özalp/DHA

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    İmar Planı iptal edilmesine karşın inşaatına devam edilen TOGO ikiz kuleleri kamu yararına aykırı bulundu. AKP’li belediyeler döneminde yargı kararına rağmen devam ettirilen kuleleri  Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent suçu davasından feragat etti ve binayı mühürledi.

    Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Melih Gökçek döneminde inşaasına başlanan ikiz kulelere, “kamu yararına aykırı” olduğu gerekçesiyle dava açmış ve imar planı iptal edilmişti. Ancak karar, uygulanmayarak dönemin AKP’li Belediye Başkanları Melih Gökçek ve Mustafa Tuna tarafından devam ettirilmişti. Ruhsatın iptali ve mühürlenmesi başvurusuna da uyulmayınca ikiz kulelerin inşası tekrar yargıya taşındı. Yargı 24 Ekim 2019 tarihinde mühürlememe kararını da iptal etti. Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi ise mühürlememe işleminin iptaline ilişkin önce istinaf mahkemesine başvuru yaptı.  Belediye yönetimi aynı gün başvurusunu geri çekerek davadan feragat etti.  Tüm bu gelişmelerin ardından inşaatın sahibi ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün’ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 Belediye Meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulunduğu iddia edildi. 

    YARGI “KAMU YARARI” DEDİ

    Yaşanan süreci değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Yoğunluk artışına, trafik sorununa neden olacak, kamu yararına aykırı plan değişikliğinde yargı son sözü söylemiştir. Plan iptal edildikten sonra dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya plan iptali ile birlikte ‘ruhsatını iptal et ve inşaatı mühürle’ demiştik, inşaat mühürlenmeyince mühürlememe kararını ve ruhsat iptalini yargıya taşıdık. Ankara Büyükşehir Belediyesi 13 Aralık 2019‘da önce istinafa taşıdı, sonrasında aynı gün istinaf talebinden feragat etti. 16 Aralık 2019 tarihinde de kent suçu ve hukuka aykırı TOGO kulelerini mühürleyerek davacı taraf olan Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne mühürleme kararını göndermiştir” dedi.

    “HEM KENT SUÇU İŞLİYOR HEM DE GÜÇ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR”

    Mahkemeden feragat edilmesini “Kamu yararına bir uygulama” olarak değerlendiren Candan, “Ankara için sevindiricidir. Ancak önce istinafa başvurulup sonrasında neden geri çekildiğini bilmiyoruz. Sinan Aygün ve TOGO, 17 Aralık itibariyle mahkemeye ek beyan vererek istinafdan feragatin geçersiz olduğunu iddia etti. Hem kişiye özel imar rantından yararlanılacak hem ortaya Ankaralıların kentsel altyapısını bozacak, ulaşım sistematiğini kilitleyecek bir kent suçu inşa edeceksiniz, sonrasında da bu işlemi yapıyor diye belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacaksınız. Bu olmaz, hem kent suçlusu hem de güç göstermeye çalışıyor. Süreci yakından takip ediyoruz, ek beyana karşı beyan vereceğiz”dedi.(Ankara/EVRENSEL)

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