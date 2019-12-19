İHD, Diyarbakır’ın köylerindeki işkence iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Çakırtutmaz ve Kılıçkaya köylerinde 8 Aralık 2019 tarihinde gözaltına alınanların işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin İHD Diyarbakır Şubesi ve Baro ortak bir basın açıklaması düzenleyerek, rapor açıkladı.

İHD Diyarbakır Şubesinde açıklama yapan Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, işkence ve kötü muamelenin son dönemlerde oldukça yaygınlaştığını ve rutin bir hal almaya başladığını ifade etti. Adli mercilerin keyfi tutumlarının da işkence ve kötü muameleye davetiye çıkardıklarının altın çizen Aydın, işkence ve kötü muameleye cayrıdırıcı önlemlerin alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

İHD Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yalçın ise Çakırtutmaz ve Kılıçkaya köylerine yapılan işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin hazırladıkları raporu açıkladı. Yalçın açıkladı tespit raporu ise şöyle: “Bahse konu her iki köyde sabahın erken saatlerinde gözaltına alınan kişilerin derdest edilmelerine rağmen uzun bir süre köyde bekletildikleri, hastaneye sevklerinin geç saatlerde yaptıkları yapılan görüşmeler neticesinde tespit edilmiştir. Bu haliyle gözaltına alınan işkenceye maruz kaldığı iddia edilen şahısların sağlığa erişim hakları uzun bir süre engellenmiştir.” (Diyarbakır/EVRENSEL)