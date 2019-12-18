CHP'den İznik Gölü’nün kurtarılması ve doğaya kazandırılması için soru önergesi

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, doğal güzelliği, su altında ve çevresindeki tarihi değerlerinin yanı sıra tarım ve balıkçılık için yaşamsal değer taşıyan İznik Gölü’nün sanayi baskısı altında kuruma riskiyle karşı karşıya kalmasını Meclis gündemine taşındı.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, “Kuruyup, yok olmakta olan İznik Gölü’nün ivedi tedbirlerle kurtarılması ve yeniden doğaya kazandırılması” amacıyla Meclis Araştırması açılması için önerge verdi. Aydın, önergede İznik Gölü’nün son yıllarda yaşanan kuraklık, tarımda bilinçsiz kullanımın yanı sıra bölgede yer alan sanayinin kurbanı olduğunu vurguladı.

Aydın “İznik Gölü bugünlerde can çekişiyor, su miktarı oldukça düştü. Bunun bir nedeni kuraklık ancak en önemli nedeni özel Azot Fabrikası’nın resmi olarak gölden su çekmesi. DSİ ile yapılan protokolün de çok üstünde su çeken fabrika, yakınındaki Serbest Bölge’ye de su sağlıyor. Bölgedeki birçok firma gölün suyunu kullanıyor. Azot Fabrikası’ndan Cargill’e gölden su çeken çok sayıda fabrika İznik Gölü’nün etrafında bulunuyor. Gölün suyunu kullanan sanayi tesislerinin başında 20 yıl önce, DSİ ile yapılan protokol gereği Gemlik’te bulunan, özelleştirmeden önce TÜGSAŞ’ın olan şimdiki Gemlik Gübre Sanayi yer alıyor. 2017 yılında DSİ ile firma arasında yaşanan anlaşmazlıklar hukuksal zemine taşınırken, 2005’ten bu yana firmanın yılda 18 milyon metreküp suyu İznik Gölü’nden çekmeye devam ettiği ve bedelini ödemediği gündeme gelmişti. ‘Su Altı Arkeoloji Müzesi’ olarak turizme kazandırılması planlanan bazilika, kuraklığın yanı sıra fabrikaların İznik Gölü’nden kontrolsüz su çekmesi nedeniyle bu özelliğini kaybetme riskiyle karşı karşıyadır” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

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