Devlet Tiyatroları 70’inci yılını kutladı: Tiyatro iyidir, iyileştirir

Devlet Tiyatrolarının (DT) 70’inci yılı, emekli oyuncuların yanı sıra tanınan isimlerin de katıldığı özel etkinlikle kutlandı. Mecidiyeköy Büyük Sahnede düzenlenen törenin sunuculuğunu Seray Gözler ile Zafer Algöz üstlendi. Gecede, Devlet Konservatuvarından Devlet Tiyatrolarının kuruluşuna geçen süreci anlatan belgesel gösterimi yapıldı. Etkinlikte emektar oyuncular tarafından geçmişten bugüne oynanan oyunlardan bölümler canlandırıldı.

Yaklaşık 4 saat süren etkinlikte, aralarında Ahmet Levendoğlu, Atilla Olgaç, Ayşe Emel Mesci, Defne Yalnız, Erdoğan Aydemir, Gılman Kahyaoğlu Peremeci, Levent Özdilek, Rahmi Dilligil, Raik Alnıaçık, Sermin Hürmeriç, Zafer Ergin, Umut Demirdelen ve Tülin Oral’ın da aralarında bulunduğu 65 yaşın üzerindeki emekli İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularına plaket ve 70’inci yıl kitabı takdim edildi.

"SEYİRCİ SAYIMIZ SÜREKLİ ARTIYOR"

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt yaptığı açıklamada sahne sayısının Türkiye genelinde arttığına işaret ederek “Kısa zaman önce Türkiye genelinde 10 sahnemizi hayata geçirdik. Trakya’da hiç sahnemiz yoktu. Edirne Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünü açarak hem Edirne’ye hem de Trakya Bölgesine Devlet Tiyatrosunu getirmiş olduk. Baktığınız zaman en doğuda Van Devlet Tiyatrosundan, en batıda Edirne Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne kadar yaygınlaştık” dedi.

Devlet Tiyatrolarının yerleşik sahnelerin yanında Türkiye’nin farklı bölgelerinde turne yapan bir sanat kurumu olduğunu aktaran Kurt, “Seyirci sayımız da sürekli artıyor. Bundan da çok mutlu oluyoruz. Umut ediyorum Devlet Tiyatroları, 170 yıl, 500 yıl ülkemizde yaşamına devam eder” değerlendirmesinde bulundu.

"TİYATRO SANATLARIN BİRLEŞTİĞİ ALANDIR"

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu Türkiye’nin tiyatro geçmişinin oldukça eski olduğunu dile getirdi. Tiyatronun insan yaşamındaki öneminin altını çizen Karslıoğlu, “Tiyatro, her gece canlı yapılan bir performans. Sinema ya da televizyon gibi değil. Bir insanı kanıyla, canıyla, teriyle izliyorsunuz karşınızda. Böyle bir performansı izlemek bile, genel hayatın karmaşasından sizi kurtarır. Ayrıca kültür ve gelişim açısından çok önemlidir. Aynı zamanda Türkçeyi, kendi dilini öğrenmek açısından da oldukça önem arz eder. Tiyatro bütün sanatların birleştiği alandır. Resim de vardır heykel de müzik de dans da şarkı da vardır. Gelsinler tiyatro izlesinler. Tiyatro iyidir, iyileştirir.” ifadelerini kullandı. (İstanbul/AA)

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