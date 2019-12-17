Tiyatro sanatçısı Hale Akınlı toprağa verildi

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle 78 yaşında yaşamını yitiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hale Akınlı, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Cenaze töreni, Hale Akınlı’nın ailesi ve dostları Aliye Uzunatağan, Ayşegül İşsever, Eraslan Sağlam, Nergis Çorakçı, Semah Tuğsel, Uğurtan Atakan, Orhan Hızlı, Suphi Tekniker, Aslan Altın, Engin Uludağ, Güzin Özyağcılar, Betül Arım, Ersin Sanver, Bora Seçkin, Bennu Yıldırımlar, Hülya Karakaş, Aslı Seçkin, Caner Çandarlı, Gürol Güngör, Hüseyin Köroğlu, Şevket Avşar, Yalçın Avşar, Bensu Orhunöz, Şenay Gürler, Goncagül Sunar’ın yanı sıra Şehir Tiyatroları oyuncuları ve sanat camiasının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Hale Akınlı'nın yakın arkadaşı Müjde Ar, "Bugün aramızdan ayrılan Hale Akınlı çok yakın arkadaşımdı, hayatta dik duran bir insandı. Dik durduğu için de bakın cenazesi ne kadar kalabalık. Herkesin sevdiği bir insandı, sanatında da çok başarılıydı" dedi.

HALE AKINLI KİMDİR?

1941 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Akınlı, sanat hayatına Şehir Tiyatroları'nda başladı. Sanatçı, 35 yılı aşkın süre boyunca bu kurumda aktif roller aldı. Tiyatronun dışında TRT ve özel televizyon kanalları başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta seslendirme yaptı. Kariyeri boyunca Fakir Baykurt'un eserinden uyarlanan "Tırpan", Nezihe Meriç'in kitabından uyarlanan "Sular Aydınlanıyordu", bir Aziz Nesin uyarlaması olan "Hadi Öldürsene Canikom"un başını çektiği onlarca temsilde rol aldı. Sanatçı, Zeki Ökten'in yönettiği ve senaryosu Yılmaz Güney'e ait olan, Şerif Sezer ve Tarık Akan'ın başrollerinde yer aldığı "Yol" başta olmak üzere Şerif Gören'in yönettiği "On Kadın", Tunç Başaran'ın "Uçurtmayı Vurmasınlar" gibi pek çok filmde yer aldı. 2018'de Mam'art tarafından sahnelenen "Empatopya"da sezon boyu rol almıştı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı Hamit Akınlı ile evli olan sanatçı sadece tiyatroya değil, sinemaya ve televizyon dünyasına yaptığı katkılarla, sahici oyunculuğu ile zihinlerde yer etmişti. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Usta Oyuncu Hale Akınlı hayatını kaybetti