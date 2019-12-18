Ücretsiz olan diş tedavisine özel hastane 11 bin 600 TL'lik ücret çıkardı

Mükerrem YOLLU

Eda AKTAŞ

Denizli

Denizli’de diş sağlığı için hastaneye başvuran gencin yaşadıkları Türkiye’deki sağlık sisteminin sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Geçtiğimiz aylarda diş yapısının çarpık ve alt çenesinin geride olması nedeniyle Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanelerine bağlı Diş Hekimliği Fakültesine başvuran 15 yaşındaki Barış Kırgız, tedavi için 6 ay bekledikten sonra hastane tarafından kendisine ancak bir buçuk yıl sonraya sıra numarası verilebileceği söylendi. Üniversite hastanesinden aldığı cevaptan sonra Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Kıbrıs Şehitleri Polikliniğine başvuran Kırgız’a hiçbir kamu kurumunda ortodontik tedavinin gerçekleştirilemeyeceği, gerekli kurul raporu ve belgelerden sonra SGK anlaşmalı özel bir diş hastanesine sevk edilerek tedavi olabileceği söylendi. Özel hastaneye sevk edilen Kırgız’a hastane ücretsiz olması gereken tedavi için, kurul raporuna rağmen tedaviyi estetik sayarak 11 bin 600 TL masraf çıkarttı.

"YETERLİ SAYIDA DOKTOR YOK"

Yaşanan olaya ilişkin görüştüğümüz oğlunun diş tedavisi için çabalayan baba Mehmet Kırgız, ortodontik tedavilerin 18 yaş üstü kişiler için SGK tarafından karşılanmadığını ve katkı payı alınacak olmasından dolayı oğlu reşit olmadan hastaneye başvuru yaptıklarını anlattı. İlk olarak başvurdukları üniversite hastanesinin son 5 aydan beri uzman doktorun hasta kabul etmediği söylendiğini aktaran baba Kırgız, “Konuyu araştırınca yeterli sayıda doktor olmadığı için böyle bir sonuç yaşandığını öğrendim. Daha sonra Kıbrıs Şehitleri Polikliniğine başvurduk. Burada bize tedavinin devlet hastanesinde yapılamayacağı ve bizi özel bir diş hastanesine sevk edeceklerini söyledi. Ancak sevk için sağlık kurul ve skor raporu istediler. Rapor ve belgeleri almak için de çok uğraştık” dedi.

"ÜCRETSİZ OLMASI GEREKEN TEDAVİYE 11 BİN 600 TL İSTENDİ"

Çocuğunun özel hastaneye sevk işlemlerinden sonra yapılacak tedavinin özel hastane tarafından estetik olarak değerlendirildiğini anlatan Kırgız, “Yapılacak operasyonun estetik amaçlı olmadığı resmi kurum tarafından 4 ayrı uzman imzası ile tescil edildi. Ancak özel hastane Barış’ın ücretsiz olması gereken tedavisi için bize 11 bin 600 TL fatura çıkardı. SGK’ye başvurduğumuzda ise bize, çıkan masrafların 1350 TL’sini ödeyeceklerini, bunu da 3 ayrı taksitle ve taksitler arasında en az 6 aylık zaman farkı olması şartıyla ödeneceği söylendi” diye konuştu.

Kırgız, sevk işlemleri sonucu bürokratik işlemlerin çok uzun olması ve faturanın çok yüksek çıkması nedeniyle yapılan geri ödemenin anlamsız olduğunu dile getirdi.

Kırgız son olarak hükümet yetkililerinin sürekli sağlık sistemindeki sorunların bittiğine ilişkin yaptığı açıklamaları eleştirerek, “Hani tek adam rejimi tüm sorunları hızlı bir şekilde çözecekti, çözsün de görelim” dedi.

"PRİM BORCU VARSA SAĞLIK HİZMETİ YOK"

Konuyla ile ilgili görüşlerini sorduğumuz Türkiye Diş Hekimleri Birliği Denizli Diş Hekimleri Odası Başkanı Musa Akyol, şu anda Denizli’de hiçbir kamu kurumunda ortodonti tedavisi yapılamadığını söyleyerek, “İnsanlar dışarıya gönderiliyor. Diş hekimliğinde gerekli olan tomografi röntgen filmi kamuda çekilemiyor. Ayrıca bugün itibariyle ülkemizde 6-7 milyon insan genel sağlık sigortası primini ödeyemiyor. Yani prim borcunuz varsa sağlık hizmetlerine ulaşamıyor ve en temel kamusal hak olan sağlığınıza kavuşamıyorsunuz” dedi.

Üniversitelerdeki hekim eğitimine de bakmak gerektiğini belirten Akyol, “Türkiye’de 92 diş hekimliği fakültesi olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu fakültelerin çoğunda yeterli öğretim üyesinin olmamasından ve fiziki şartların yetersizliğinden, yani hasta koltuğu olmamasından kaynaklı 4. ve son sınıf öğrencilerinin önüne hasta gelmiyor. Dolayısıyla öğrenciler pratik yapamıyor” diye konuştu.

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