Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle Mehmet Tüm'e ceza verildi

CHP 25 ve 26. dönem Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği, Deniz Gezmiş’in şahsında suçu ve suçluyu övdüğü iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Balıkesir 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme heyeti, Deniz Gezmiş’in şahsında suçu ve suçluyu övdüğü ve Devlet Bahçeli'ye hakaret iddiası ile açılmış olan davalarda beraat etti. Mehmet Tüm'ün Devlet Bahçeli'ye dair sarf ettiği sözlerin siyasi bir eleştiri olduğuna hükmederek beraat kararı veren mahkeme Tüm'ün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği yargısına vararak 354 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Bu hapis cezası daha sonra temyiz yolu açık olmak üzere 10.600 lira para cezasına dönüştürüldü.

Dava sonucuna ilişkin açıklamada bulunan Mehmet Tüm, hak etmediğini düşündüğü bu ceza için İstinaf Mahkemesine başvuruda bulunacağını ifade etti. (Balıkesir/EVRENSEL)