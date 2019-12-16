Bilim her yerde

Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi’nden bir öğrenci

Yetiştirilme biçimimizden mi yoksa gördüğümüz eğitimden mi bilmiyorum ama şunu çok net söyleyebilirim ki bilimi "yaşayamıyoruz". Bilim, anlık aklımıza gelen soruda, yaptığımız bir araştırmada, okulda, okuduğumuz makalede hapis durumdadır. Oysa ki biz bilimin ta kendisiyiz. Bilim bizim yaşamımız, aldığımız nefes, attığımız adımlar ve çok daha fazlasıdır. Bilim deneydir, gözlemdir, soğuk havada dışarı üflediğimiz nefestir, sürdüğümüz bisiklet, çay yapmak için kaynattığımız sudur. Bilim yaşamımızdır. Artık bilimle yaşamımızı birbirinden ayırmaktan vazgeçmeli, bilimle yaşamalıyız.

BİLİMLE YAŞAM İÇ İÇE

Bilim ile yaşamımızı birleştirmek de öyle göründüğü kadar zor değildir. En basitinden din. Hepimiz buna çok yakından şahidiz ki belli bir dine inanan insanlar inandıkları tanrı ile güne başlıyor, onunla bitiriyorlar. Asla akıllarından çıkarmıyor, onun için yaşıyorlar. Bence bunu aynı şekilde bilim için de yapmak, onu yaşamımıza dahil etmek, her şeye farklı gözle bakıp merak etmek, onu içimizde hapsettiğimiz hücreden sonsuza dek azat etmek çok kolay.

Eğer bir gün bunu topluca başarabilirsek çok içten inanıyorum ki birçok şeyi başarabilir, mükemmel ilerlemeler kaydedebiliriz. Bilime hak ettiği değeri verelim. Aydınlık bir gelecek için bilime inanalım!