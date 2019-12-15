Antalya'da 16 yaşındaki kız çocuğunu vuran şahıs tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 Aralık'ta devlet korumasında olan 16 yaşındaki bir kız çocuğu ateşli silahla yaralanmış halde bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, 2'si serbest bırakıldı. Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuğun ise hayati tehlikesi sürüyor.

Anadolu Ajansının haberine göre Sarılar Mahallesi'nde silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı. Ekipler, Kır mevkisinde yol kenarında başından ve karnından vurulduğu belirlenen 16 yaşındaki R.A'yı ağır yaralı olarak buldu. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Öte yandan R.A'nın Antalya Çocuk Esirgeme Kurumunda kaldığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansının aktardığına göre yürütülen soruşturma ve inceleme sonucu R.A'yı vuran kişinin H.İ.S. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, şüpheliyi Manavgat’ın Eski Hisar Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.İ.S'nin olayı işlediği sırada otomobilde bir erkek ve bir kadın daha olduğu öğrenildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan diğer iki kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. H.İ.S. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaralanan R.A.’nın babası Muharrem A, şüpheli H.İ.S.’nin kızını öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek, “Kızım hayat doluydu, neşeliydi. Bu cani, kızımı öldürmeye teşebbüs etti. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

ANTALYA KADIN PLATFORMU OLAYI PROTESTO EDECEK

Antalya Kadın Platformu, 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te Antalya Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü önünde yapacağı eylemle olayı protesto edeceğini duyurdu ve katılım çağrısı yaptı. (HABER MERKEZİ)

Reklam