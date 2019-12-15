Malezya'da sel baskını sebebiyle yaklaşık 4 bin kişi yerinden oldu
Malezya'nın Johor eyaletinde meydana gelen sel baskınları sebebiyle 3 bin 835 kişi evlerinden tahliye edildi.
Fotoğraf: Pixabay (Arşiv)
Malezya'nın güneyindeki Johor eyaleti genelinde meydana gelen sel baskınlarının ardından 3 bin 835 kişi evlerinden tahliye edildi.
Eyalete bağlı Şehir İyileştirme ve Çevre Komitesi'nden yapılan açıklamada, 13 Aralık'tan bu yana meydana gelen sağanak yağışların sebep olduğu seller nedeniyle evini terk edenlerin sayısının 2 bin 853'ten 3 bin 835'e yükseldiği belirtildi.
Tahliye edilen eyalet sakinleri, güvenli bölgelere yerleştirildi.
Bölgede yağış ve sel tehlikesinin süreceği uyarısı yapıldı. (Kuala Lumpur/AA)
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