AKP, CHP, MHP ve İyi Parti, ABD Senatosunun Ermeni Soykırımını tanıma kararını kınadı

TBMM Başkanlığı ABD Senatosunun Ermeni Soykırımını tanıyan kararını kınadı.

ABD Senatosunun Ermeni Soykırımının tanınması yönünde aldığı karar, TBMM Başkanlığınca kınandı. ABD Senatosunun kararını kınayan bildiri, TBMM Genel Kurulunda AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarının oylarıyla kabul edildi. HDP bildiriye destek vermedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, ABD Senato kararının yok hükmünde sayılmasına dair Karar metni ektedir. pic.twitter.com/oCoWQCdU63 — TBMM Genel Kurulu (@TBMMGenelKurulu) December 13, 2019

Anadolu Ajansı, saat 19.52'de abonelerine geçtiği haberde "TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'nı ortak bildiriyle kınadı ve reddetti" ifadelerine yer verdi ancak Halkların Demokratik Partisi (HDP), daha sonra yaptığı açıklamada TBMM Başkanlığının bu kınama bildirisine destek vermediğini tekrar etti.

"BU TOPRAKLARDA YAŞANMIŞ ACILARLA YÜZLEŞMEK, BU TOPRAKLARDA YAŞAYAN İNSANLARIN GÖREVİDİR"

HDP'nin Grup Başkanvekilleri Fatma Kurtulan ve Saruhan Oluç imzasıyla yaptığı açıklamada "Hazırlanmış olan Başkanlık Tezkeresine destek vermiyoruz" denilerek şu ifadelere yer verildi:

Çünkü tarihteki bu 'Büyük Felaket'le yüzleşmenin yolunun çeşitli ülke Meclislerinde alınan bu tür kararlardan geçmediğini düşünüyoruz. Ne ABD Kongresi’nin kabul ettiği yasa ne burada hazırlanan bildiri hakikati bulmaya ve yaraları sarmaya hizmet ediyor.

Böyle büyük bir acının uluslararası iktidar manevralarına malzeme kılınmasına yönelik girişimleri doğru bulmuyoruz. Yapmamız gereken böyle manevraları engelleyecek şartları yaratmaktır. Bu mümkündür ve gereklidir.

Biz Ermeni halkının yaşadığı büyük acıyla ilgili bütün hususların bu ülkede özgürce araştırılmasını ve tartışılmasını istiyoruz. Bunu yapamadığımız sürece başka mecraların bu amaçla kullanılacağı açıktır. Bu sorun ve bu acılar bizimdir, tartışacak olanlar da bizleriz. Yüzleşebilirsek yaraları iyileştirebiliriz.

Özgür tartışmanın ve acıları paylaşmanın toplumsal barış için hayati önem taşıdığına inanıyoruz.

Bu Meclis bunun için öncülük yapabilir, yapmalıdır da. Bu konuda her türlü katkıyı sunmaya ve sorunluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

(HABER MERKEZİ)

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