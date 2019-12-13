Deliller yok sayıldı, Kocaeli’deki IŞİD davasında tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi

Kocaeli’de 49 sanığın yargılandığı IŞİD davasına Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesince, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda devam edildi. 4’ü tutuklu, 1’i firari 49 sanığın yargılandığı davaya tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar, tanıklar, avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Duruşma sonunda mahkeme heyeti tutuklu tüm sanıkların tahliyesine karar verdi:

Duruşmada sanıklar savunma yaptı. Mahkeme Başkanı'nın "Takva Mescidi soruşturmasında yakalanan sanıkların bazıları senin adını veriyor. Ne diyorsun?" sorusu üzerine sanıklar bu kişileri tanıdıklarını ancak örgütsel bir ilişkileri olmadığını ileri sürdü.

“SADECE ALLAH’IN ADINA YEMİN EDERİM”

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tutuklu bulunduğu Tarsus'tan katılan Y.A, “namus ve vicdan” üzerine yemin etmek istemedi.

Sadece Allah'ın adına yemin edeceğini belirten Y.A, CMK'nin amir hükmünü hatırlatan Mahkeme Başkanı'nın “Namus ve vicdan üzerine yemin etmeye İslamiyet izin vermiyor mu?” sorusu üzerine, “Ben sadece İslami değerler üzerine yemin ederim. Bu, inancımın gereğidir” şeklinde cevap verdi.

Daha sonra savunmasına devam eden Y.A, “Suriye'ye kimsenin talimatı ve etkisi altında gitmedim. Orada Suriyeliler zor durumdaydı, onlara yardım etmek için gittim” dedi.

SAVCI TAHLİYE İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında cezaevinde kaldıkları süre göz önünde tutularak tutuklu 4 sanığın adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesini, yemin etmeyen tanığa disiplin cezası verilmesini istedi. Tutuklu sanıkların avukatları da tahliye talep etti.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 4 sanığın adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. Kararla birlikte dosyada tutuklu sanık kalmadı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve dosyaları birleştirilen sanıklar hakkında 4,5 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Örgüt mensuplarının deşifre olmamak için birbirleriyle “TrueCrypt”, “Conversation” ve “Chat With” şifreli mesajlaşma programları üzerinden görüşme gerçekleştirdikleri iddianamede yer alıyor.

İddianamede, ele geçirilen cep telefonlarındaki video görüntülerinde tutuklu ve tutuksuz bazı şüphelilerin de aralarında olduğu IŞİD üyelerinin gözleri kapalı sırtüstü yatarak bazı ayetlerin okunduğu seanslarda “rukye-cin çıkarma” işlemleri yaptıkları da kaydediliyor. (AA)

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