TRT 92 milyon zarar etti, faturayı emekliliğe zorladığı çalışanlara çıkardı

TRT’nin 2018 yılı hesap ve işlemlerine ait özet bilgiler Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklandı. Buna göre 2018 yılında elektrik katkı payı, bandrol ve reklam olmak üzere toplam 2 milyar 657 milyon 5 bin lira gelir elde eden TRT, bu gelirine rağmen 2018 yılını 92,1 milyon TL zararla kapattı. Zararın gerekçesi kurumdan emekli edilen bin 786 kişiye ödenen kıdem tazminatları gösterildi.

TRT’nin 2018 yılı hesap ve işlemlerine ait özet bilgiler Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca açıklandı. Buna göre 2018 yılında elektrik katkı payı, bandrol ve reklam olmak üzere toplam 2 milyar 657 milyon 5 bin lira gelir elde eden TRT, bu gelirine rağmen 2018 yılını 92,1 milyon TL zararla kapattı. Zararın gerekçesi kurumdan emekli edilen bin 786 kişiye ödenen kıdem tazminatları gösterildi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Kamu İşletmeleri 2018 raporunda yer alan TRT ile ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

YÜZDE 10 REKLAMDAN, YÜZDE 90 HALKIN CEBİNDEN

TRT’nin onca gelire rağmen zarar etmesini kötü ve basiretsiz yönetime bağlayan Atila Sertel, TRT’nin gelirinin yalnızca yüzde 10’unun reklamlardan, yüzde 90’ınınsa halkın cebinden karşılandığını belirterek şu rakamları verdi:

“689,8 milyon TL’si elektrik katkı payı, 1 milyar 703 milyon lirası bandrol geliri, 264,7 milyon TL’si de reklam geliri olmak üzere TRT’nin 2018 yılı toplam geliri 2 milyar 657 milyon 5 bin lira olarak gerçekleşti. Eski parayla ifade etmek gerekirse 2 katrilyon 657 trilyonluk gelire rağmen TRT’nin brüt satışları 2 milyar 700 milyon olarak gerçekleşmiş ve 2018 yılı faaliyet zararı 92,1 milyon olmuştur.”

SERTEL: BELLİ SAYIDA KİŞİ VE YAPIMCIYI ZENGİN ETMEK UĞRUNA

Atilla Sertel’in paylaştığı rapora göre; faaliyet giderleri 2017 yılına göre yüzde 59 oranında arttı ve bu da bin 786 kişinin emekli edilmesinden dolayı ödenen kıdem tazminatlarından kaynaklanıyor ancak TRT 2015 yılında da 147 milyon zarar etmiş. Sertel rapordaki bu bilgileri paylaştıktan sonra, şöyle devam etti:

“Önce insanları bir anda emekliye zorlayacaksın sonra da ‘Bu nedenle zarar ettik’ diyeceksin. Soruyorum; bu nasıl bir yönetim anlayışı? TRT, kamu ve halkımız için adeta bir kara delik. Bu kara delik; belli sayıda kişi ve yapımcıyı zengin etmek uğruna ne verirsek yutuyor.” (MEDYA SERVİSİ)

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