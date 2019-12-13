Almanya’da apartmanda patlama: 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Blankenburg şehrinde bir apartmanda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Magdeburg polisinden yapılan açıklamada, patlamanın yerel saat ile 08.55'te Berthold-Brecht Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Harz Emniyet Müdürlüğünden Uwe Becker, N24 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 25 kişinin yaralandığını söyledi.

İlk belirlemelere göre patlamanın binanın birinci katında bulunan dairede gerçekleştiğini dile getiren Becker, hayatını kaybeden kişinin cesedinin de bu dairede bulunduğunu kaydetti. Becker, gaz patlaması ihtimali üzerinde durduklarını aktardı. (Berlin/AA)