Almanya'da Galeria Kaufhof çalışanları uyarı grevine çıktı

Ali Çarman

Stuttgart

Galeria Kaufhof da çalışanlar Almanya genelinde yaklaşık 68 şubede uyarı grevine çıktı. Sömürü ve çalışma koşullarının ağır olduğu iş kollarından biri olan parekende satış mağazalarında çalışma koşulları nedeniyle çalışanların bir araya gelmeleri de zor.

Fotoğraf: Evrensel

Çalışanlar dün sabah saat 8'den itibaren Stuttgart merkezinde bulunan iki mağazanın camlarına "Bugün uyarı grevindeyiz" afişleri asarak nöbet tutmaya başladı. Emekçiler neden uyarı grevine çıktıklarını anlatan el ilanlarını dağıttı. Alışveriş için mağazaya gelenlerin önemli bir kesimi içeri dahi girmeden geri döndü.

Stuttgart tren istasyonu karşısındaki Galeria Kaufhof önünde toplanan 50 kişi hep birlikte "Bugün iş günü değil, grev günü" diye sloganlar attı.

Ver.di Stuttgart Şube Başkanı Cuno Hagele, Noel baba elbiseleri giyerek grevcilere süprizler yaptı. Daha sonra peş peşe dizilen çalışanlar şehir merkezinde bulunan sendika binasına doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Sendika binasındaki toplantıya 150 kişi katıldı. Burada yapılan konuşmalarda patronların ciddi önerilerle görüşme masasına oturmadıkları belirtildi ve bu nedenle baskı ve eylemlerin artarak devam edeceği dile getirildi.

Bilgilendirme toplantısının ardından saat 12'de yürüyüş başladı. Dayanışma için gelenlerle birlikte 200 kişinin katıldığı yürüyüş Eberhardtstr.de bulunan Kaufhof önünde yapılan mitingle son buldu.

Fotoğraf: Evrensel

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