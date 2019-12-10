Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yazar Orhan Pamuk'a "terörist" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'den Nobel Ödülü alan iki isimden biri olan Yazar Orhan Pamuk için "terörist" ifadesini kullandı. Nobel Ödülü hakkında, Orhan Pamuk'un ismini vermeden "Türkiye’den kalkmışlardır teröriste ödül vermişlerdir" diyen Erdoğan, konuşmasının devamında Türkiye'den Nobel Ödülü alan diğer isim olan Aziz Sancar'ı kastetmediğini vurgulayarak niyetinin ne olduğunu açıkça ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen törende öğrencilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı Yazar Peter Handke’ye verilmesine tepki gösterdi. Nobel'in kendini bitirdiğini ve ideolojik bir kurum olduğunu söyleyen Erdoğan, ismini anmadan 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü verilen Yazar Orhan Pamuk'u işaret ederek, "Türkiye’den kalkmışlardır teröriste ödül vermişlerdir" dedi. Erdoğan, "Bir gün size Nobel verilmek istenirse ne yaparsınız?" sorusuna ise "Almam" yanıtını verdi.

PETER HANDKE'YE ÖDÜL VERİLMESİNE TEPKİ

Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı Yazar Peter Handke’ye verilmesi ile ilgili, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Bu çok önemli bir sınavdı ve bu Nobel'in de ne olduğunu ortaya koydu. Nobel kendini tüketmiş, kendini bitirmiştir. Nobel tamamiyle siyasi, ideolojik davranan bir kuruluş konumundadır. Benim için Nobel'in hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye olarak da bu törene kesinlikle katılmayacağımızı ve sözümüzün geçebileceği tüm ülkeleri de haberdar ettik, kendilerinin de bu törene katılmamalarını özellikle istedik. Niçin? Böyle bir katili ödüllendirmek zulüm ile ortak hareket etmektir. Nobel şu anda zulme rıza zulümdür ilkesinden hareketle bir defa böyle bir zalime ödül vermekle ona ortak olmuştur. Bizim bu tür bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Bu adamın destek verdiği adamlar hepsi mahkûm edilmiş kişiler. Mahkûm edilen adamlara methiyeler düzen birine ödül veriyorsanız sizin artık uluslararası camiada takdir edilecek hiçbir yanınız kalmamıştır demektir. Bu akşam önemli bir toplantım var bunun için bu toplantıda bu konuya özellikle zaten değineceğim."

AZİZ SANCAR'I AYIRARAK "TERÖRİSTE ÖDÜL VERDİLER" DEDİ

"Sadece şu anda verdikleri ödülde değil bundan önceki verdikleri ödüllerde de hep bunlara dikkat etmişlerdir. Mesela Türkiye'den kalkmışlardır teröriste ödül vermişlerdir. Niye? Mantık, anlayış budur. Bundan sonra da bunlar bu şekilde devam edeceklerdir. Örneğin Aziz Sancar hocamıza vermiş oldukları ödül gibi orada tartışılacak herhangi bir durum söz konusu değil. Niye? İlmiyle bir defa temayüz etmiş bir hocamızdır. Eyvallah. Biz de alkışlarız ama kalkıp da böyle teröristleri kendi romanına yansıtanları siz Nobel'e layık görürseniz bizim de sizi tanımamız mümkün değildir."

Erdoğan, "Bir gün size Nobel verilmek istenirse ne yaparsınız?" sorusuna ise "Almam" yanıtını verdi.

ERDOĞAN, ORHAN PAMUK'U ÖDÜL ALDIĞINDA TEBRİK ETMİŞTİ

Recep Tayyip Erdoğan, 2006 yılında başbakanlık görevinde iken Yazar Orhan Pamuk'un Nobel Edebiyat Ödülü'nü alması üzerine kendisini telefonla arayarak kutlamıştı.

Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Başbakanlık Sözcülüğü görevinde olan Akif Beki, görüşmeye ilişkin olarak “Sayın Başbakan, ABD'de bulunan Orhan Pamuk'la bugün yaptığı telefon görüşmesinde, Nobel Ödülünün bir Türk yazarına verilmiş olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek kendisini tebrik etti. Orhan Pamuk da Sayın Başbakan'a teşekkür ederek memnuniyetini ifade etti” açıklamasını yapmıştı. (HABER MERKEZİ)

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