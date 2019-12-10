DHA muhabirine canlı yayın sırasında tokatlı saldırı

Konya'da kerpiç evin çökmesi haberini takip eden Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Hasan Dönmez, canlı yayında tekme tokat saldırıya uğradı.

Konya'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç binanın çökmesi sonucunda üç kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası bölgeden son durumu aktaran DHA Muhabiri Hasan Dönmez çevredeki birkaç kişinin saldırısına uğradı.

Canlı yayın esnasında Dönmez'in yanına gelen bir kişi “Ne yapıyorsun ağabey sen. Hayırdır ağabey" dedi. O an da Dönmez'in yanına gelen bir kişi de Dönmez'e tokat attı. Haber Global ise saldırının başlamasının ardından yayından sesi aldı, yayını kesti. Görevi başında henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce tekme tokat saldırıya uğrayan Dönmez, çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu. (MEDYA SERVİSİ)