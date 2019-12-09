Tüketici Örgütleri Federasyonu Genel Başkanı: Yolsuzluk artıyor, mücadele şart

Tüketici Örgütleri Federasyonu Genel Başkanı Fuat Engin, 9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü nedeniyle yaptığı açıklamada her geçen gün artan yoksulluğun en önemli nedenlerinden birinin yolsuzluk olduğunu belirterek ülkemizde yolsuzlukla mücadeleye geç kalınmadan başlanması ve sorunlara hızla çözüm üretecek önlemler alınması gerekliliğine dikkat çekti.

Türkiye, Uluslararası Şeffaflık Örgütünün (Transparency International) 2018 yılı yolsuzluk algı endeksinde (CPI) 180 ülke arasında 41 puanla 78’inci sırada yer aldı. Endekse göre Türkiye son beş yılda 9 puan kaybederek 14 basamak gerilerken Macaristan, Türkiye ile birlikte en fazla düşüş yaşayan ülke oldu.

Sayıştay raporlarına da çoğu zaman yansıyan Türk kamu yönetiminde (genel/yerel) yolsuzlukları işaret eden Tüketici Örgütleri Federasyonu Genel Başkanı Fuat Engin, “Nedenleri, zararları ve çözüm önerilerine ilişkin raporlarda Türkiye’deki yolsuzluklar önlenemediği sürece sosyal refahın sağlanamayacağı kaydedilmektedir. Halkın (tüketicilerin) binbir güçlükle devlete ödediği doğrudan ve dolaylı vergilerin karmaşık ilişkiler yumağı içerisinde kaybolduğu tespit edilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizde rüşvet ve yolsuzluk olaylarından dolayı birçok ekonomik karar kamu yararına değil kişisel yararlar gözetilerek alınmıştır/alınmaktadır” diyen Engin, “Yolsuzluklar, yoksulluğun her geçen gün artmasının en önemli nedenlerinden biridir” dedi.

Engin şu önerilerde bulundu:

Ülkemizde yolsuzlukla mücadeleye daha da geç kalınmadan başlanmalı, sorunlara hızla çözüm üretecek önlemler alınmalı ve denetimler tabana yayılarak yerleştirilmelidir.

Yolsuzluklarla mücadele için yargı sisteminde yeni düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

Ülkemizde gelir adaletini sağlayacak önlemler alınmalıdır.

Mal ve hizmetlerde çoğu zaman yüzde 100'ü aşan dolaylı vergileri makul bir düzeye getirecek düzenlemeler acilen yapılmalıdır.

Adil bir vergilendirme sistemi oluşturulmalı, çalışanlar üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır.

(İstanbul/EVRENSEL)

Emek Partisinden yolsuzluk açıklaması: “Yiyin efendiler” demiyoruz

Reklam