09 Aralık 2019 17:15
Meclis’e 21 yeni dokunulmazlık fezlekesi: 18'i HDP'li vekiller hakkında
Meclis’e 21 dokunulmazlık fezlekesi gönderildi. Fezlekelerin 18’i HDP’liler, 3 tanesi MHP’li isimler hakkında düzenlendi.
Fotoğraf: MA
Meclis’e dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle 21 yeni fezleke gönderildi. Fezlekelerin 18’i aralarında HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin de olduğu HDP’liler hakkında hazırlandı.
Haklarında fezleke hazırlanan HDP’li isimler şöyle:
- Pervin Buldan (1),
- Sezai Temelli (1),
- Ömer Öcalan (10),
- Sait Dede (2),
- Berdan Öztürk (1),
- Pero Dündar (1),
- Serpil Kemalbay (1),
- Meral Danış Beştaş (1)
Hakkında 3 fezleke düzenlenen MHP'li isimler ise şöyle:
- Mustafa Baki Ersoy (1),
- Olcay Kılavuz (1),
- Cemal Enginyurt (1)
(HABER MERKEZİ)
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