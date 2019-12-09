Meclis’e 21 yeni dokunulmazlık fezlekesi: 18'i HDP'li vekiller hakkında

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ikinci toplantısını yapacak

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti, resmi rakam 2 bin 578 lira. Komisyona dedim, 'Bunun altında bir şey olursa bize getirmeyin" diye konuştu.