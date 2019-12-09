Gümüşhaneliler toprakları için destek arayışını sürdürüyor

Gümüşhane Şiran Kırıntı Çevre Platformu sözcülerinden Şükrü Akdoğan, Gümüşhane İşadamları Derneği Başkanı Erdal Kurt ve Çevre Komiyonu Üyesi Av. Özden Hindistan’ın da aralarında olan heyet Şiranlı olan Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan’ı ziyaret etti.

Ziyarette köylerindeki siyanürle altın işletmeciliği girişiminin olduğunu belirten Kırıntı Çevre Platformu sözcülerinden Şükrü Akdoğan, “Sondaj çalışmaları devam ediyor. Siyanürle altın işletmeciliği girişimi var. Yalnıca bizim köy değil, çevrede en az yirmi köy bu bölgeden suyunu temin edecek. Onlar da zehirlenmeyle tehdit altında. Bu işletmeyi durdurmak için hukuksal destek istiyoruz” dedi. İşadamları Derneği Başkanı da, “Bizler de bu konuda hassasız. Birlikte hareket etmek gerekir” diyerek Baroyu önemsediklerini vurguladı.

Gümüşhane Şiran ilçesinden olan Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan ise, “Hukuksal olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Çevre Komisyonumuzda bir avukat arkadaşımızı görevlendirelim. Sizlerle birlikte çalışır. Süreci birlikte takip edelim” dedi. (Ankara/EVRENSEL)