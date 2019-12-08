Peter Handke’ye verilen Nobel tartışması büyüyor

2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Peter Handke’ye, 1990’lı yıllarda Yugoslavya İç Savaşı sırasında Sırp güçlerinin yanında yer aldığı ve ağır savaş suçlarından sorumlu tutulan Slobodan Milosevic’e destek verdiği gerekçesiyle gösterilen tepkiler sürüyor.

Kosova’nın Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, İsveç’in başkenti Stockholm’de 10 Aralık’ta yapılacak ödül törenini boykot edeceklerini duyurdu. Pacolli, “Kosova bu yıl Stockholm’de düzenlenecek Nobel Ödül Töreni’ne katılmayacak. Büyükelçimiz Sayın Shkendije Geci Sherifi’nin, Nobel Ödülü’nü tartışmalı kazananı ve (eski Sırp lider Slobodan) Milosevic’in dostu ve onun politikalarının destekçisi olan Peter Handke’den dolayı bu etkinliği boykot edeceğini bildiriyorum” dedi.

HANDKE NE YAPTI?

Peter Handke, Kosova’da savaş devam ederken yayımlanan bir makalesinde de “Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın” ifadelerini kullanmış ve Sırpların Srebrenitsa’da soykırım yaptığına asla inanmadığını belirtmişti. Handke, uluslararası mahkemede savaş suçlarından ve soykırımdan yargılandığı sırada hayatını kaybeden eski Sırp lider Slobodan Milosevic’i cezaevinde ziyaret etmiş, onun lehine tanıklık etmek için girişimlerde bulunmuştu. Milosevic’in 2006’daki cenazesine de katılan Handke, burada yaptığı konuşmada, “Yugoslavya için, Sırbistan için, Slobodan Milosevic için buradayım” demişti.

Kosova, 17 Şubat 2008 tarihinde Sırbistan’dan tek yanlı olarak bağımsızlığını ilan etti.

NOBEL KOMİTE BÖLÜNDÜ

İsveç Kraliyet Akademisi Nobel Komitesi’nin iki üyesi de ödülün Peter Handke’ye verilmesine tepki olarak üyelikten istifa etmişti, bir başkası ödül törenini boykot edeceğini açıklamıştı.

Yazarlar ve siyasetçiler de tepki gösterirken, ödül kararının geri çekilmesini talep eden dilekçeyi 60 binden fazla kişi imzalamıştı. (DIŞ HABERLER)

2018 ve 2019 Nobel Edebiyat Ödülleri'ni Olga Tokarczuk ve Peter Handke kazandı

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