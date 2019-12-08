08 Aralık 2019 08:32
Yunanistan'da 4.3 şiddetinde deprem
Yunanistan Rethymnon'da 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi.
Harita: Mapquest
Yunanistan Rethymnon'da saat 06:42 sularında 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 06:42 sularında Yunanistan Rethymnon'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Muğla Bodrum'a 333.3 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 39.3 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
Reklam
YAZARLAR
Adnan ÖZYALÇINER
Dönemeç
Ayşen ŞAHİN
Adaletin bu mu dünya?
Özer AKDEMİR
Erbane çalan adam
Mesut KARA
Metin Erksan ve Mülkiyet üçlemesi
Yücel SAYMAN
Kadını toplum yararına öldürmek
Vedat İLBEYOĞLU
Nasıl yaşadıysan öyle hatırlanacaksın...
Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
Beyaz eldivenler ve Türkiye
Mumia Abu JAMAL
Gasbedilen topraklarda dolaşmak
Metin BORAN
Gizli Emir sahnede
Mıgırdiç MARGOSYAN
‘Nanay gülüm nanay’ meselesi