Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales Meksika'dan Küba'ya geçti

Bolivya'da ordunun ve seçim hilesini bahane eden grupların şiddet eylemlerinin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, kendisine sığınma hakkı tanıyan Meksika'dan Küba'ya uçtu.

Guardian'ın aktardığı habere göre Meksika Dışişleri Bakanlığı, Morales'in Küba'ya gitmek üzere ülkeden ayrıldığını doğruladı. Meksika bu ziyaretin "geçici" olduğunu ifade etti.

Morales'in sağlık konrtolleri için Küba'ya gittiği belirtiliyor. Bu gelişme bazıları tarafından Morales'in ülkesine dönüşün ilk adımı olduğu şeklinde değerlendirildi.

İspanyol gazetesi El Pais'in dünkü sayısında yer alan haberde de Morales'in Meksika'da çok zaman geçirmeyeceği ve önümüzdeki hafta Arjantin'in yeni solcu lideri Alberto Fernandez görevi devraldığında oraya geçeceği belirtilmişti.

Morales daha önce birçok kez ülkesine geri dönmeyi planladığının sinyallerini vermişti. 25 Kasım'da The Guardian'a konuşan Morales, "Mücadele, mücadele, mücadele, mücadele, ben bu kültürden geliyorum" demişti.

NE OLMUŞTU?

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokağa çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales 10 Kasım'da Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmış, bundan iki gün sonra iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmek üzere Bolivya'dan ayrıldığını duyurmuştu.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nin üst kanadı Senatörler Meclisi'nin Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez, ülkede geçici devlet başkanlığı görevine getirilmişti. (DIŞ HABERLER)

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