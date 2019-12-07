Termik santral düzenlemesinin çıkarıldığı kanun Resmi Gazete’de

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği “termik santrallerin 2 buçuk yıl daha filtresiz çalışması” maddesinin metinden çıkarılmasının ardından Resmi Gazete’de yayınlandı.

Söz konusu düzenleme ile dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan, her türlü reklam hizmetleri, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı, kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebileceği dijital ortamların sağlanması gibi bir çok kalemden vergi alınacak.

Termik santrallerin 2 buçuk yıl daha filtresiz çalışmasına izin veren ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın veto ettiği madde, dijital hizmet vergisi yasasından çıkarılmış ve teklif Meclis Genel Kurulunda kabul edilmişti. (HABER MERKEZİ)

"Termik santrallerin filtresiz çalışması" maddesi yasa teklifinden çıkarıldı