05 Aralık 2019 17:33
"Termik santrallerin filtresiz çalışması" maddesi yasa teklifinden çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği "termik santrallerin 2 buçuk yıl daha filtresiz çalışması" maddesi, dijital hizmet vergisi yasası teklifinden çıkarıldı ve Mecliste kabul edildi.
Fotoğraf: Evrensel
Termik santrallerin 2 buçuk yıl daha filtresiz çalışmasına izin veren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın veto ettiği madde, dijital hizmet vergisi yasasından çıkarıldı ve teklif Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vetosuyla geri dönen dijital hizmet vergisi yasasının “Termik Santrallerin 2 buçuk yıl daha filtresiz takılması” izni veren 50. maddesi tekliften çıkarılarak Meclis Genel Kurulunda oylandı ve kabul edildi.
"Dijital hizmet vergisi" adlı yasa teklifi, termik santral düzenlemesi çıkarılmış haliyle tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacak. (HABER MERKEZİ)
Termik santrallerin filtresiz çalışmasına dair düzenlemeye Erdoğan'dan veto
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