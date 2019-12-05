"Termik santrallerin filtresiz çalışması" maddesi yasa teklifinden çıkarıldı

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Ceren Özdemir'in katili "canavarca hisle öldürme" suçundan tutuklandı

Ceren Özdemir'i katleden Özgür Arduç, daha önce de cinayet planları yaptığını, güçsüz kadınları seçtiğini ve genç kadını 4 kilometre takip ettiğini söyledi. Katil, tutuklandı.