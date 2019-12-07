Merkez Bankası İstanbul'a taşınıyor

BDDK, SPK, kamu bankaları ve Hazine'den sonra Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınması için karar alındı. Taşınma ocak ayında başlayacak ve nisan sonuna kadar tamamlanacak. İstanbul'da binası bile olmayan Merkez Bankası bir süre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kiracısı olduktan sonra inşaatı tamamlanabilirse 2022 yılında kendi binasına geçecek.

MB Başkanı Murat Uysal, enflasyon toplantısında İstanbul'a taşınma operasyonunun kısım kısım devam ettiğini bildirmiş, “Ankara'dan bağımsız olabilmek için mi İstanbul'a gidiyorsunuz?” sorusuna ise tebessümle karşılık vermişti.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Merkez Bankası yönetim komitesinin aldığı 3 Aralık 2019 tarih ve 52400 sayılı taşınma kararını TBMM Genel Kurulu'nda açıkladı. Bu karara göre Merkez Bankası'nın adeta omurgasını oluşturan Araştırma ve Para Politikası, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar, Piyasalar ile İletişim ve Dış İlişkiler genel müdürlüklerine de çalışan personelin tamamı, İstatistik, Ödeme Sistemleri ve Yapısal Ekonomik Araştırmalar genel müdürlüklerindeki personelin ise bir kısmı 1 Ocak-30 Nisan 2020 tarihleri arasında İstanbul'da kurulacak çalışma ofislerine taşınacak.

Taşınma kararını eleştiren Lütfü Türkkan, yaklaşık 2 bin 400 personelin İstanbul'a taşınmak zorunda kalacağını belirtti. (EKONOMİ SERVİSİ)