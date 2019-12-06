İspanya’da “Cumhuriyet” yürüyüşü
İspanya’nın başkenti Madrid’de bir araya gelen yüzlerce kişi “üçüncü cumhuriyet” yürüyüş yaptı.
Fotoğraf: Evrensel
İspanya’nın başkenti Madrid’de bir araya gelen yüzlerce kişi “üçüncü cumhuriyet” yürüyüş yaptı.
İspanya, Franco diktatörlüğünün mirası olarak 1978’den bu yana parlamenter monarşiyle yönetiliyor.
Bugün öğlen saatlerinde gerçekleştirilen yürüyüşte ise İspanya Cumhuriyeti bayrakları taşıyan Madridliler 1878 anayasasının değiştirilmesini talep etti.
Ülkede yükselen İspanyol milliyetçiliği ve faşizme karşı sloganların da atıldığı Cumhuriyet Yürüşüyüşüne halkların kendi kaderini tayin hakkı olduğunun da altı çizildi. (Madrid/EVRENSEL)
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