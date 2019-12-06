Agit Özdemir: Ilısu barajı enerji sorununu çözmeyecek

Diyarbakır’da gerçekleştirilen 12. Enerji Sempozyumunde Ilısu Barajı ve Hasankeyf adlı özel oturumda konuşan Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi Sözcüsü Agit Özdemir Ilısu barajının enerji sorununu çözmeyeceğine dikkat çekti.

"DURUM VAHİM"

TMMOB tarafından Diyarbakır’da düzenlenen Enerji Sempozyumunda konuşan Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi Sözcüsü Agit Özdemir, Ilısu Barajı’nın yaratacağı tahribatlara değindi. Özdemir, “Birçok inanç ve kültür sular altında bırakılarak yok edilecek. 11500 yıllık Hasankeyf Höyüğü sular altında kalacak. Körtik Tepe 12500 yıllık tarihe aittir. O da sular atında kalacak. 150 yılllık çarşı yıkıldı, yıkım esnasında arkeolojik yer bulundu. Durum bu kadar vahim” dedi.

"HALK GÖÇE VE BORCA ZORLANIYOR"

Sosyolojik açıdan da durumun vahim olduğunu belirten Özdemir, medyanın halkın baraja olur verdiği yönünde bir algı yaratmaya çalıştığını belirterek aksine halkın yüzde 80’nin baraja karşı olduğunu ifade etti. Özdemir, "199 yerleşim yerinden 55 bini göç etmek zorunda kalacak. 25 bin koçer ve yaklaşık 100 bin insan etkilenecek. Burada yaşayanların yüzde 75’nin geliri tarım. İnsanlar kırda yaşıyor, köyden kente göçe zorlanıyor. TOKİ tarafından yapılan 710 konut hak sahiplerine teslim edildi. Bunlar da bekar olanlara verildi. Hasankeyf’te yerleşim yerlerine verilen para ücret 40-50 bin TL, TOKİ tarafından verilen yeni verilen evler ise 140-170 bin TL, halkı borçlandırıyorlar” dedi.

"ŞUANA KADAR 30 KÖY SULAR ALTINDA KALDI"

Şuana kadar 30 köyün sular altında kaldığını dile getiren Özdemir, sit alanından çıkarılan Hasankeyf’in güvenlik politikalarıyla da ilişki olduğunu ifade ederek, “Hasankeyf ve Dicle Vadisi UNESCO kriterlerinin onda dokuzunu karşılamasına rağmen Türkiye tarafından hiçbir şekilde başvurulmadı. Sadece enerji politikası değil, güvenlik politikası ile ilgili. Güvenlik barajı Türkiye tarafından literatüre kazandırıldı. Baraj Türkiye enerji ihtiyacının 1.39 karşılayacaktır. Bu barajın enerji meselesiyle ilgili olmadığı ortadadır. Ilısu barajı enerji sorununu çözmeyecek. Ilısu Türkiye’de enerji verimi en düşük HES projesidir” diye konuştu. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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