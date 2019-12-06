06 Aralık 2019 15:44

Retweet "sektirme", influencer "deneyimleyici", stalker "sanal casusluk"…

TDK uzmanları, dilbilimciler ve iletişimcilerin bir araya geldiği “Yeni İletişim Ortamlarında Türkçe: Güncel Sorunlar ve Terim Önerileri Çalıştayı”nda bazı kelimelere Türkçe karşılıklar önerildi.

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Fotoğraf: Pixabay

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    İstanbul Gelişim Üniversitesinin düzenlediği "Yeni İletişim Ortamlarında Türkçe: Güncel Sorunlar ve Terim Önerileri Çalıştayı”nda 40’a yakın çözüm yabancı terimin Türkçeleştirilmesi için önerilerde bulunuldu.

    Çalıştayda "Dijital İtibar, Endüstri 4.0 ve Yapay Zekâ, Dijital Medya, Siber Güvenlik ve Toplum 5.0" konularıyla beş farklı masada Türkçe terimlere geçiş konunun uzmanlarıyla tartışıldı. Çalıştay Türk Dil Kurumu, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği iş birliğiyle gerçekleşti. TDK uzmanları, dilbilimciler, iletişimciler ve pek çok ilgili alandan uzmanın bir araya gelerek beyin fırtınası yaptığı çalıştayda, yabancı kelimelere karşılık Türkçe kelimeler ortaya çıktı.

    Gerek günlük yaşamda, gerekse iş hayatında sıklıkla karşımıza çıkan retweet, influencer, stalk, start-up, QR kod gibi pek çok terimin yerine Türkçe karşılıklar arandı.

    Toplam 100’den fazla terimin tartışılması gerektiği konusunda uzlaşılan çalıştayda, 40’a yakın çözüm önerisinde bulunuldu. Türkçe karşılıkları önerilen kelimelerden bazıları ise şöyle:

    Retweet (RT) - Sektirme

    Binge watch - Dizibitiren, aralıksız izlemek, duraksız izlemek

    Diss atmak - Cevap yollamak

    Stalker - Sanal Casusluk

    Influencer - Deneyimleyici

    Caps - Yazılı resim, resim yorum

    Cyber bot - Siber can

    Teaser - Meraklandırıcı video

    Caption - Resim altı

    (İstanbul/DHA)

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