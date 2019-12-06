Otizmli çocuğa işkence uygulayan kişi yaralamadan yargılanacak

İstanbul’da yaşayan otizmli O.B., kendisine yaşam koçluğu yapan U.D.’nin şiddetine maruz kaldı. 8 yaşındaki B.Ö. isimli çocuğa ailesi tarafından U.D. adlı yaşam koçu tutuldu. U.D., B.Ö.’yü spor salonuna götürdü. Salonda B.Ö.’ye şiddet uyguladı.

BİLİRKİŞİ KABUL ETTİ

Birgün’de yer alan habere göre; B.Ö.’ye şiddet uygulandığını fark eden aile konuyu yargıya taşıdı. U.D. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede B.Ö.’nün darbedildiğinin anlaşıldığı ifade edildi. 60. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmada U.D. şiddet uygulamadığını ileri sürdü. Bu nedenle spor salonundaki kamera kayıtları incelendi.

Bilirkişi raporunda B.Ö.’ye şiddet uygulandığı ifade edildi. Raporun sonuç metninde şu ifadeler kullanıldı:

“Çocuk giyinmekte zorlandıkça şahıs sinirlenerek çocuğa şiddet uygular. Şahsın çocuğa şiddet uygulaması bir kerelik olmayıp, soyunma odasında çocukla birlikte kamera açısında bulunduğu yaklaşık 15 dakika boyunca değişik şekillerde (itme, çekme, dirsek atma, başına vurma, yumruk gösterme vb.) tekrarlı olarak şiddet içerikli davranışlarda bulunur. Çocuğa uyguladığı fiziksel şiddetlerin yanı sıra, bakışlarıyla jest ve mimikleriyle de psikolojik olarak şiddet uyguladığı da görülmüştür.”

14 Kasım günü görülen son duruşmada B.Ö.’nün ailesi eziyet suçundan yargılama istedi. Mahkeme davayı 7 Nisan 2020’ye erteledi. (HABER MERKEZİ)