Gözde SEZER

İzmir

Otuzbeşlik.com ve Birikim Atölyesinin düzenlemiş olduğu Alternatif Kısa Film etkinliğinin bu hafta on sekizincisi düzenlendi. İzmir Fransız Kültür Merkezinde yapılan ve “Kısa film iyi gider” düşüncesiyle yola çıkılan etkinliğin bu haftaki konusu Dünyayı Turuncuya Boya hareketi kapsamında ‘Kadın ve Şiddet’ oldu.

BM’nin 2017 yılında kurmuş olduğu Turuncu Derneği, her yıl 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında cinsiyete dayalı şiddete ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı farkındalık yaratmak amacıyla ‘İzmir’i Turuncuya Boyuyor’. Bu hareket kapsamında; “Seher”, “Minnina”, “Demir Leydi”, “Modern Hayat Ezgisi” ve “Hors De L’eau” kısa filmleri izlenerek, genç yönetmenlerle sohbet edildi.

MİNNİNA: İÇİMİZDEN BİRİ

Kısa film gösteriminde, “Seher” Filminin Yönetmeni Mevlüt Akçin, kadın cinayetleri haberinden etkilenerek bu filmi çekmek istediğini ve kadın arkadaşlarına senaryoyu danışarak filmini çekmeye karar verdiğini söyledi.

Minnina Yönetmeni Simge Şakar ise “Bu filmi çekmemin sebebi, etiketlerin dışında dışladıklarımızın, şiddet gösterdiklerimizin, aslında bize nasıl benzemediğini, bir yandan da nasıl benzediğini gösterme kaygısıydı. Minnina ‘İçimizden, aramızdan biri’ demek” dedi.

"EKMEK VE GÜL’ÜN HABERİ SAYESİNDE TANIŞTIM"

Seçkide göze çarpan filmlerden biri de “Demir Leydi” belgeseliydi. Demircilik yapan Gülcan’la Ekmek ve Gül dergisi sayesinde tanıştığını belirten Yönetmen Aliye Ceylan, yaptıklarını bir film değil Gülcan’la dayanışma olarak gördüğünü, kadınların iş hayatında birçok sektörde benzer sıkıntıları yaşadığını ve onun hikayesini kendi hikayesiyle özdeşleştirdiğini söyledi.

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