AYM: Tutuklunun ölümü yaşam hakkı ihlali

Anayasa Mahkemesi, Seydikemer T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaldığı tekli odayı ateşe veren ve hastanede yaşamını yitiren T.K’nin yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), cezaevinde kalan hükümlünün kamu görevlilerinin ihmali sonucunda yaşamını yitirmesine ve olayla ilgili etkin bir soruşturma yürütülmemesi nedeniyle yaşamı koruma yükümlülüğü ile yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi.

Muğla Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan T.K. hakkında 2015 yılında cezaevi psikoloğu tarafından ‘bipolar bozukluk’ tanısı konuldu. Hapishane yönetimine kendisine psikolojik baskı yapıldığı yönünde dilekçe yazan tutuklu T.K, bu nedenle açlık grevine başladığını belirtti. Tutuklu T.K’nin, davranış bozukluğu tanısıyla Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevkine karar verildi. Daha sonra T.K. ve başka bir tutuklu arasında kavga yaşanmasının üzerine tutuklu tekli odaya alındı. Gardiyanların sayım kontrollerini mazgallardan yaptığı, tekli odalara girmediği söylenen AYM kararında, T.K’nin odayı ateşe verildiği belirtildi. Odadan baygın bir şekilde çıkarılan T.K, hastanede hayatını kaybetti.

Ailesi T.K’nin yaşamı koruma yükümlülüğü ile yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine yönelik yüksek mahkemeye başvurdu. AYM kararında, “T.K’nin sağlığının korunması ve kendisine zarar vermemesi için öncelikler ve kaynaklar ölçüsünde gerekli önleyici tedbirlerin alınmaması, ölüm olayıyla ilgili olarak yürütülen ceza soruşturmasında etkili ve yeterli bir inceleme yapılmaması nedeniyle yaşamı koruma yükümlülüğünün ve yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiği sonucuna varılmıştır” denildi. Yaşamı koruma yükümlülüğü ile yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar veren AYM, soruşturmanın tekrar yapılmasına hükmetti. (HABER MERKEZİ)