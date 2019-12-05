Bakanlık için Tekirdağ’da sadece AKP’liler var

Burcu Yıldırım

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tekirdağ ve 11 ilçesinde yapılacak spor tesislerine ilişkin 107 milyon TL’lik yatırım protokolü imzaladı. Ancak imza törenine sadece AKP’li 3 ilçe belediye başkanı, AKP Tekirdağ milletvekilleri ve AKP il başkanı çağrılırken; CHP’li büyükşehir belediyesi ve 7 CHP’li ilçe belediye başkanı ise törene dahi davet edilmedi. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, “İşte AK Parti Türkiye’sinin resmi budur. Atanmış Bakan ve atanmış Vali, Tekirdağ’da halkın oylarıyla seçilmiş büyükşehir belediyesi ve 7 ilçe belediye başkanını yok saymıştır. Bakan Tekirdağ halkından ve belediye başkanlarımızdan özür dilemelidir” dedi. Tekirdağ’da büyükşehir belediyesi ve 7 ilçe CHP’li belediyeden oluşuyor. 3 belediye AKP’li, bir belediye ise DSP’li başkan tarafından yönetiliyor.