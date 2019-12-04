Cezayir’de ücretleri ödenmeyen 150 işçinin sesi Meclis'e taşındı

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Cezayir’deki ‘Askeri Hastane’ projelerinde çalışan ve bir senedir maaşları ödenmediği için greve çıkan işçilerin sesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Cezayir'in Bechar ve Ouargla kentlerinde askeri hastane yapımı gerçekleştiren bir Türk inşaat firmasının çalışanlarına yaklaşık 12 aydır maaş ödememesi nedeniyle şantiyelerde çalışan 150 mühendis, mimar ve işçinin iş bırakma kararı alarak mağduriyetlerini haykırdığını hatırlatan Dr. Şevkin, grevin 6'ncı gününde kendisine ulaşan işçilerin sesini Meclis'e taşıdı.

Meclis Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alan Dr. Şevkin, Sahra Çölü’nde mahsur kaldıklarını bildiren işçilere kayıtsız kalınmaması gerektiğini vurguladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın işçilerin sorunlarını çözmesini isteyen Dr. Şevkin, “Gelin, çok mağdur durumda olduklarını ileten 150 vatandaşımızın haykırışına kulak verelim ve hak ihlalini ortadan kaldıralım” dedi.

BAKANLIK’IN HABERİ VAR MI?

HDP Adana Milletvekil Tülay Hatimoğulları da inşaat işçilerinin yaşadığı mağduriyeti, işçilerin sigortasız çalıştırıldığı ve ücretlerinin ödenmediği iddiasını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a sordu.

Cezayir’de onlarca projede taşeron olarak iş alan Kayı İnşaat’ın neredeyse her şantiyesinde işçilerin maaş ödenmemesi nedeniyle greve gittiği; şirketin Etiyopya, Irak, Azerbaycan, Rusya, Türkmenistan ve Bulgaristan gibi ülkelerdeki şantiyelerinde de benzer bir biçimde işçilerin hakları için iş bıraktığı bilgisinin basına yansıdığını dile getiren Hatimoğulları, yurtdışında çalışan işçilerin çalışma koşulları, yaşam şartları ve iş güvenliği gibi yaşamsal konularda Bakanlık’ın denetimler yapıp yapmadığı sorularına yanıt istedi. (Adana/EVRENSEL)

Kayı İnşaat işçileri, 5 gündür ödenmeyen maaşları için grevde

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