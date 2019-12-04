Yatağan Termik Santali'ne bağlı Tınaz maden ocağında 10 saat dayatması

Sinan Cem KAYA

Muğla

Yatağan Termik Santraline bağlı Tınaz maden ocağında çalışan şoförlerin günlük çalışma süresinin 8 saatten 10 saate çıkarılmak istenmesi üzerine, ağır makine operatörlerinin bir kısmı işten ayrıldı. Özelleştirmeden önce Maden-İş’in örgütlü olduğu madende şu an sendika bulunmuyor. Görüştüğümüz işçi, yaşananların örgütsüzlüğün sonucu olduğunu söyledi.

Özelleştirme ile santrali ve bağlı madeni alan Bereket Enerji’ye bağlı taşeron Entek firmasının faaliyet gösterdiği bölgede çalışma süreleri fazla mesailerle 12 saate kadar çıkıyor. Firma yetkilileri fazla mesaisiz günlük çalışma süresini “Bir deneyeceğiz” diyerek 8 saatten 10 saate çıkaracaklarını duyurdular. Bu dayatmaya tepki geldi. 700 işçinin çalıştığı maden ocağında, ağır makina operatörlerinin oluşturduğu grubun itirazları sonuç vermeyince, 40 operatörden 14’ü işten ayrılma kararı aldı. Diğer bölümlerde çalışan işçilerden de itirazlar geldi.

Maden-İş Yatağan Şube Başkanı Osman İlhan da, işsiz kalma korkusu nedeniyle daha önce yaptıkları örgütlenme çalışmasının başarısız olduğunu hatırlatarak, örgütlenme çabalarının devam ettiğini dile getirdi.

ÖZELLEŞTİRMENİN ARDINDAN İKİ İŞÇİ CAN VERMİŞTİ

Yatağan Santralinde özelleştirmenin ardından 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı iş cinayeti yaşanmıştı. “Kömür bandındaki çökme” sonucu yaşanan ölümlerle ilgili 5 kişi hakkında dava açılmıştı. İddianamede, “Tanık beyanlarından anlaşılacağı üzere, galeriden olayın öncesinde kömür tozu ve demir parçaları döküldüğünün, çatırdama seslerinin geldiğinin tespit edilmesi üzerine şüpheliler M.Ü. ve S.D. tarafından galeri alt kısmına güvenlik şeridi çektirilmesine, hatta galeri altında bulunan araçların bulundukları yerden alınması yönünde talimat verilmesine rağmen, kusurlu oldukları tespit edilen şirket yetkilileri tarafından galeri içerisinde çalışmakta olan işçilerin tahliye edilmediği anlaşılmıştır” ifadelerine yer verilmişti.

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