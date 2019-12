Suruç'taki saldırıda eşini ve 2 oğlunu kaybeden Emine Şenyaşar: Oğlum neden tutuklu?

AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın korumaları ve yakınlarının saldırısında eşini ve 2 çocuğunu kaybeden Emine Şenyaşar, dosya kapsamında 1 buçuk yıldır tutuklu olan oğlu Fadıl Şenyaşar’ın serbest bırakılmasını istedi.

Urfa’nın Suruç ilçesinde 24 Haziran 2018 tarihindeki genel seçim sürecinde AKP’li İbrahim Halil Yıldız’ın korumaları ve yakınlarının Şenyaşar ailesine ait işyeri ve hastanedeki saldırısında esnaf Hacı Esvet Şenyaşar ile oğulları Celal ve Adil yaşamını yitirmişti. Olayda Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız da hayatını kaybetmişti. Geçen 1 buçuk yıllık süre zarfında dosyanın tek tutuklusu Şenyaşarların diğer oğlu Fadıl Şenyaşar olurken, 17 Eylül’de İbrahim Halil Yıldız’ın kardeşi Enver Yıldız 50 kişilik bir grupla Urfa adliyesine gelerek teslim olmuştu.

SORUŞTURMADA İLERLEME YOK

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada bugüne kadar bir ilerleme kat edilmezken soruşturmayı yürüten 4 savcının görev yeri değiştirildi. Saldırıda eşini ve 2 oğlunu yitiren Emine Şenyaşar ile oğlu Ferit Şenyaşar, soruşturmanın akıbetine ilişkin 10 Eylül’de Urfa adliyesi önünde oturma eylemi başlatmıştı. Baro Başkanı Abdullah Öncel’in başsavcı ile görüşüp bir ay içerisinde soruşturmanın davaya dönüşeceği sözü alması üzerine Şenyaşarlar, 2 günlük oturma eylemini sonlandırdı. Başsavcının sözünün üzerinde 2 ay geçmesine rağmen dava hala açılmış değil.

"OĞLUMU BIRAKIN"

Saldırıda eşi ve iki çocuğunu kaybeden Emine Şenyaşar, soruşturma kapsamında 1 buçuk yıldır tutuklu oğlunun serbest bırakılmasını isteyerek, şunları söyledi: 18 aydır oğlum cezaevinde. Onlar ise dışarda rahat bir şekilde geziyorlar. Önce dükkanda daha sonrada hastanede gözümün önünde çocuklarımı katlettiler. Hani adalet niye kimse bir şey yapmıyor? Benim oğlum niye cezaevinde? Neden serbest bırakılmıyor? Ben adalet istiyorum. Adalet talebimiz neden karşılanmıyor? Bizim ahımızı alıyorlar. Diğer çocuklarımı öldürdüler bari cezaevindeki oğlumu serbest bıraksınlar. Oğlum bir buçuk yıldır tek kişilik hücrede tutuluyor. Neden bırakılmıyor?

"ADALET İSTİYORUZ"

Ferit Şenyaşar ise sürece dair şunları dile getirdi: Savcı bize ‘gidin evinize bizi bekleyin, biz gerekeni yapacağız’ dedi. Bu sözler bizi yaraladı. Annem ile adliye önünde 2 gün oturma eylemi yaptık. Urfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel başsavcı ile görüştükten sonra savcı ‘ben bu davayı bir ay içerisinde açıp ne gerekiyorsa onu yapacağım’ dedi. Bize verilen söz üzerinden 2 ay geçti. Ama ortada hiçbir şey yok. Şu an savcıların kendi iradeleriyle verdiği hiçbir karar yok. 3 can aldılar bizden. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Tarafsız bir adalet istiyoruz. Kardeşim Fadıl tek kişilik hücrede tutuluyor. Her zaman söylüyoruz kardeşimin yaptığı nefsi müdafaadır. Biz adalet talebimizi yaşadığımız sürece dile getireceğiz.

