02 Ağustos 2019 20:48
Sigaraya 3 liraya varan zam
Yerel seçimler sonrası zam yağmuru sürüyor. Son yapılan zamlarla British American Tobacco ürünlerinde 3 liraya varan yükselme oldu.
Sigara görseli: Pixabay
Kolaj: Evrensel
Art arda gelen zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. 3 Ağustos 2019 tarihi itibariyle British American Tobacco ürünlerine 3 TL'ye kadar zam yapıldı.
British American Tobacco'nun açıkladığı yeni fiyat listesiyle en ucuz sigara 14 TL oldu. Zamlı fiyatlar 3 Ağustos 2019'dan itibaren uygulanacak. (HABER MERKEZİ)
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