Sigaraya 3 liraya varan zam

Art arda gelen zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. 3 Ağustos 2019 tarihi itibariyle British American Tobacco ürünlerine 3 TL'ye kadar zam yapıldı.

British American Tobacco'nun açıkladığı yeni fiyat listesiyle en ucuz sigara 14 TL oldu. Zamlı fiyatlar 3 Ağustos 2019'dan itibaren uygulanacak. (HABER MERKEZİ)