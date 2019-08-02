Süper Lig'de 2019-20 sezonu beIN Sports'ta | Digiturk'ten IPTV'ye savaş ilanı

Süper Lig maç yayınları için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüpler ile yayıncı kuruluş anlaşmaya vardı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleri ile beIN Sports yönecileri, anlaşmaya imza attı.

Özdemir, imza töreninde yaptığı konuşmada, iki aydan beri yaptıkları görüşmeleri sonuçlandırdıklarını belirterek, "2019-2020 yılı için geçerli olan sözleşmemizin ek maddelerini imza altına alacağız" dedi.

IPTV YAYINLARINA KARŞI "SAVAŞ" İLANI

beIN Media Group'un Türkiye'deki yayın platformu olan Digiturk de yapılan anlaşmayı resmi sitesinden duyurdu.

Digiturk tarafından yapılan açıklamada, "Üzerinde anlaşılan döviz kuru sabitleme marjı, ilk anlaşmanın yapılmış olduğu tarihteki döviz kuruna kıyasla değer bakımından daha yüksek ve Digiturk adına büyük bir mali taahhüttü temsil ediyor. Yeni anlaşmanın diğer bir unsuru olarak taraflar, Türkiye'de yaygın hale gelen yasa dışı yayınların TFF'nin ticari hakları için büyük bir tehdit oluşturduğu ve dolayısı ile TFF ve kulüplerin bugüne kadar illegalle mücadelede ön cephelerde yer alan Digiturk ile birlikte çalışarak IPTV'ler ve dekoderler aracılığıyla gerçekleştirilen korsan yayına karşı mücadelede daha büyük sorumluluklar alması konusunda fikir birliğine vardı" ifadelerine yer verildi.

Digiturk ve beIN Media Group Üst Yöneticisi Yousef Al-Obaidly ise belirsiz ekonomik koşullar altında Türk futbolunun mali geleceğini sağlama almak üzere çaba ve iyi niyet gösterdiklerini iddia ederek "TFF'nin ve kulüplerin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ve mücadele edilmemesi halinde nihayetinde Türk futbolunun ekonomik çöküşüne neden olacak illegal yayınla mücadelede bize destek olma konusundaki kararlılığı bizleri memnun etmiştir" ifadelerini kullandı. (SPOR SERVİSİ)