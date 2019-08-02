Faturalar Gökçek’i yalanladı, 26.500 TL'lik ağaç Melih Gökçek döneminde alınmış

Birkan BULUT

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 26 bin 500 TL fiyatında ağaç alması konusunda “Mustafa Tuna aldı” diyen Melih Gökçek’i faturalar yalanladı. 2017 yılı mayıs ve haziran ayına ilişkin faturalar, ağaçların Melih Gökçek’in belediye başkanlığı döneminde alındığını gösteriyor.

Ankara Büyüşehir Belediyesinin 26 bin 500 TL’ye aldığı ağaçlar hakkında tartışma sürüyor. 31 Mart yerel seçimlerini kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın “İbret olsun” diyerek Kızılay’a diktiği ağaçlara Eski Başkan Melih Gökçek’ten savunma geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökçek, suçu kendisi istifa ettirildikten sonra yerine geçen Mustafa Tuna’ya attı: “Bazıları 26 bin 500 TL’lik ağaçtan bahset diyor. Birincisi o ağacı ben değil Mustafa Tuna aldı. İkincisi fiyatı şu an Mansur Yavaş’ın kent konseyi başkanı yaptığı Halil İbrahim Yılmaz’ın emrindeki müdür verdi. Üçüncüsü Kızılay’a diktikleri ağaç o ağaç değil. Ne soytarısınız ya.”

BİN AĞACA MİLYONLARCA LİRA ÖDENDİ

Ancak ağaçların ne zaman satın alındığını gösteren faturalar, Melih Gökçek’i yalanladı. Melih Gökçek’in istifasını açıkladığı 28 Ekim 2017 tarihinden önce olan faturalar aynı zaman belediyenin milyonlarca lirayı nasıl israf ettiğini de gözler önüne serdi. 25 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen faturaya göre aralarında 26 bin 154+KDV fiyatındaki Cedrus Deodora Pendula’nın da (Sarkık Himalaya Sediri) olduğu 6 tür ağaç satın alındı. Toplam 449 ağaca KDV dahil toplam 9 milyon 126 bin 235 lira 64 kuruş ödendi.

30 Haziran 2017 tarihinde düzenlenen faturaya göre ise 7 türde toplam 641 ağaç satın alındı. Bu ağaçlara KDV dahil toplam 9 milyon 495 bin 224 lira ödendi.