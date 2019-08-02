Mazıdağı’nda AKP’li Belediye Meclis Üyesi, Belediye Eş Başkanını tehdit etti

Mardin’in Mazıdağı Belediyesinin Ağustos Ayı Meclis Toplantısında, AKP'li Belediye Meclis üyesi Hikmet Erdin, toplantıda Belediye Eş Başkanı Nalan Özaydın'ı silahla tehdit edip, hakaretlerde bulundu.

Meclis toplantısının ardından AKP'li Meclis üyesi Hikmet Erdin, kayyum döneminde yapılan Sanayi Sitesi'nin neden açılmadığını sordu. HDP'li üyeler ise, söz konusu sitede 3 milyon TL'ye yakın yolsuzluk olduğunu ve müfettiş incelemesi olduğu yanıtını verdi. Aldığı bu yanıt üzerine AKP'li üye Erdin, toplantıda gerginlik çıkardı.

“TOPLANTIYA SİLAHLA GİRDİĞİNİ FARK ETTİK”

Yaşanan sözlü tartışma anlarında Belediye Eş Başkanı Özaydın, AKP'li Erdin'in silahlı olduğunu tespit etti. Eş Başkan Özaydın, kapıda görevli olan polislere AKP'li Erdin'in neden silahlı içeriye alındığını sordu.

“BEN DEVLETİM BURAYI BAŞINIZA YIKARIM” DİYEREK TEHDİT ETTİ

AKP’li Erdin, kolundan tuttuğu Eş Başkan Özaydın'ı iterek, silahla tehdit etti ve hakaretlerde bulundu. Erdin, “Ben devletim burayı başınıza yıkarım. Silahımla da girerim” sözleriyle Belediye Eş Başkanı Özaydın'ı tehdit etti.

Yaşanan gerginlik polislerin müdahalesiyle sona erdi.

BELEDİYE EŞ BAŞKANI: ÇALIŞMALARIMIZI KALDIRAMIYORLAR

Belediye Eş Başkanı Nalan Özaydın, yaşananları doğrulayarak, “Kapıda nöbet tutan polisler anahtarla içeriye girmemize dahi izin vermiyor. Ancak AKP’nin kayyum dönemindeki Belediye Başkan Yardımcısı silahıyla girebiliyor” dedi.

Özaydın, “Kadın iradesini kabul etmeyen bir zihniyet ile karşı karşıyayız. Dört ayda yaptığımız işler ve halkımızın belediyeyi sahiplenmesini kaldıramıyorlar” diye konuştu.

HALK BELEDİYE EŞ BAŞKANINA SAHİP ÇIKTI

Olayı duyan vatandaşlar belediye binası önüne geldi. Mardin Yerel Yönetimler İl Kurulu da yaptığı açıklamayla yaşananları protesto etti. Yapılan açıklamada "Halkçı belediyecilik, demokratik belediyecilik anlayışımızdan bir milim taviz vermeyeceğimiz” denildi. (Mardin/MA)