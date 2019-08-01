Çift maaş alan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı: Faize meydan okuyoruz

Eşi ile birlikte çifter maaş almasıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hakkındaki eleştirilere tepki gösterdi. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan’ın “Topunuz gelin, topunuz!” sözlerini hatırlatarak şunları kaydetti:

“Biz başardıkça onlar tetikçilerini devreye sokacaklar. Yılmayacağız. Ne demişti sayın Cumhurbaşkanımız? ‘Topunuz gelin, topunuz!’ Hamdolsun, tam bağımsız bir dış politikamız var. Doğu Akdeniz’de kendi gemilerimizle varlık gösteriyoruz. Savunma sanayinde bir devrim gerçekleştirdik. Oligarklara, onların en büyük silahı olan faiz belasına meydan okuyoruz. Evet, topunuz gelin! Biz buradayız, vazgeçmeyeceğiz.” (HABER MERKEZİ)